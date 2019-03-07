Секс-скандал в КНУ получил продолжение

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В университете Шевченко поставили точку в скандале с домогательствами

На фоне секс-скандала в ВСУ еще одна громкая история, которая произошла в Киевском национальном университете, получила продолжение. В престижном столичном ВУЗе отреагировали на историю с неэтичным поведением преподавателя ботаники, доцента Петра Романенко, которого в январе студентка Клементина Квиндт обвинила в сексуальных домогательствах. С целью проверки заявления девушки создали специальную комиссию под руководством проректора по научно-педагогической работе Владимира Бугрова, сообщили в пресс-центре КНУ.

В ректорате отметили, что никаких планов об отмене учебных практик нет, в том числе и в Каневском естественном заповеднике. Именно там прошлым летом, по версии девушки, и произошел инцидент - доцент приставал к ней и другим студенткам.

В КНУ сообщили, что заявление от студентов ННЦ "Институт биологии и медицины" в ректорат поступило 29 января. В нем учащиеся рассказали о неправомерном поведении Романенко.

Ректор Закусило распорядился создать комиссию по этому вопросу, которая и выявила "ряд нарушений и недостатков, допущенных при проведении учебной практики".

Приказом от 22 февраля доцента Романенко освободили от занимаемой должности.

Этической комиссии университета поручили разработать план мероприятий по недопущению в дальнейшем подобных ситуаций со стороны преподавателей, администрации, персонала и студентов.

Как сообщалось ранее, экс-заместитель командира военной части в Хмельницком 45-летнего Виктора Иванива, которого восемь женщин обвинили в сексуальных домогательствах и принуждении к интиму, рассказал, что полковник издевался не только над женщинами, но и над служащими мужского пола.

Также мы писали о том, что Виктор Иванив чуть ли не каждый вечер увозил молоденьких военнослужащих на "Уазике", где учил их, как вести себя с "мужчиной-самцом".

Напомним, что согласно изменениям к статье 152 ("изнасилование") Уголовного кодекса Украины, по этому поводу в обществе продолжаются дискуссии - теперь изнасилование будут квалифицировать, не как половой акт с применением физического насилия, а как половой акт без добровольного согласия.