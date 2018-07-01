Село под Львовом настигла "месть Сталина": жителям угрожают сильнейшие ожоги

Ядовитого растения становиться все больше

Чиновники села Миртюков, а также местные жители жалуются на "атаку" ядовитого растения, которое вызывает сильнейшие ожоги. Об этом они сообщили во время общения с журналистами, передает "Украина".

"Три недели назад мы все выкосили, но снова выросло", - сказал сельский голова Михаил Олейник.

В то же время местный житель Назар Малахов рассказал, что люди также решили бороться с "напастью" ядовитого растения.

"Раньше к реке Стрый местные приходили отдыхать. Теперь идут косить опасное растение борщевик, более известное как "месть Сталина". У меня самого ребенок, 2,5 годика. Поэтому, чтобы другие дети, когда идут на реку отдыхать, не получили ожоги и не попали в реанимацию, мы решились на это", - сказал он.

В то же время начальник отдела агропромышленного развития Стрыйской райадминистрации Василий Лесив рассказал, что раньше борщевик являлся кормовой культурой.

"Его называют и "месть Сталина". Еще при колхозной системе, это была одна из кормовых культур. Попала она к нам с Кавказа. Каждое хозяйство имело несколько десятков на зеленый корм, который скармливали скоту", - подчеркнул он.

Кстати, период цветения борщевика Сосновского связан с большим количеством жертв "красоты" этого растения. В этом году люди с ожогами от борщевика стали обращаться за медицинской помощью гораздо раньше, чем обычно - уже в конце мая.

Борщевик Сосновского - один из немногих ядовитых растений, распространенных в Украине. В этом году "сезон ожогов" начался раньше обычного - в конце мая, вместо середины июня.

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