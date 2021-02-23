Давали опасные задания: в Ровно подростка чуть не довели до самоубийства

Сам инцидент произошел 21 февраля около половины десятого утра. Не известно, чем бы закончилась такая "прогулка" подростка по железной дороге, если бы не обращение к правоохранителям неравнодушного очевидца.

По факту доведения лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего, было начато досудебное расследование по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса.

Теперь оперативники вместе с сотрудниками киберполиции устанавливают лиц, причастных к администрированию группы в соцсети.

Полицейские призвали родителей уделять больше времени своим детям, относится к ним с пониманием, а также обратить внимание на круг их общения и стараться выстроить с детьми дружеские отношения.

"В случае подозрительного поведения подростков обращайтесь в компетентные органы или специалистов или немедленно сообщайте в полицию по спецлинии 102", - говорится в сообщении.