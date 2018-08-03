В сети показали солдат ВСУ, которые жестоко убили под Харьковом сослуживца (фото)

Фото: Погибший Константин Козаков (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Боец батальона "Донбасс-Украина" обнародовал снимки подозреваемых

В сети появились фото двух солдат Вооруженных сил Украины, которые жестоко убили своего 23-летнего сослуживца Константина Козакова на территории воинской части в городе Лозовая Харьковской области. Соответствующие снимки опубликовал командир 46-го батальона ВСУ, боец батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") на своей странице в соцсети Facebook.

"Почти четыре года батальон "Донбасс-Украина", продолжая дело знаменитого добровольческого батальона "Донбасс", своим упорным боевым трудом зарабатывал собственное имя и авторитет… К сожалению, у нас произошла трагедия по вине двух подонков (на фото), которые случайно, не более месяца, оказались в нашем подразделении", - написал он.

Фото: Подозреваемые (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Власенко подчеркнул, что произошедшее не является закономерностью.

"Но это не является закономерностью, скорее трагической случайностью. Мы сделали необходимые выводы и не допустим такого в дальнейшем. Это я Вам гарантирую", - отметил боец.

Власенко также сообщил в комментариях, что подозреваемые находятся в СИЗО Харькова.

Один из них из Харькова, другой – из Бахмутского района Донецкой области.

23-летний пулеметчик штурмового подразделения старший солдат Козаков Константин Александрович был найден мертвым неподалеку воинской части с признаками насильственной смерти.

Фото: Погибший Константин Козаков (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Скриншот поста (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Скриншот поста (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

Скриншот комментариев (facebook.com/Филин_Донбасс-Украина)

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Напомним, подозреваемый в убийстве активиста арестован на два месяца.

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