В сети появились кадры видео с места масштабной авиакатастрофы вертолета Ми-8 в России

Иллюстративное фото (wikimedia.org/Allen Drebert)

В результате крушения вертолета погибло 18 человек, включая трех членов пилотного экипажа

В Красноярском крае (Россия) потерпел крушение вертолет Ми-8, все люди, находившиеся на борту, трагически погибли, их было всего 18 человек, включая экипаж. Как известно, авиакатастрофа произошла при моменте взлета. Вертолет столкнулся с внешней грузовой подвеской другого летательного аппарата Ми-8. Видео с моментом инцидента опубликовано на Instagram-странице паблика "ДТП/ЧП Красноярск".



Публикация от ДТП/ЧП [КРАСНОЯРСК] 18+ (@chp.kras) 3 Авг 2018 в 9:56 PDT

Видео с места крушения вертолета Ми-8 (instagram.com/chp.kras)



"Два вертолета компании Utair выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым выполнял взлет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту. Второй вертолет, на котором находились рабочие вахтовых смен, столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел", - написано в сообщении, сопровождающем видео.



По имеющимся данным вертолет перевозил рабочих-нефтяников. Причины столкновения на данный момент не установлены, ведется расследование. Все 15 пассажиров, а также три члена экипажа погибли на месте происшетвия.



Другой Ми-8, на борту которого не было пассажиров, сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал, сообщили в "Росавиации".



В "Роснефти" сообщили, что в числе пассажиров разбившегося вертолета были работники нефтегазовой компании "РН-Ванкор" и подрядных организаций.

Также сообщается, что вертолет с рабочими выполнял рейс по маршруту Ванкор-Пурпе (Туруханский район Красноярского края).



Известно, что на месте авиа крушения обнаружили два так называемых "черных ящика". Сейчас ведется расшифровка записей, сделанных во время крушения вертолета



"Обнаружен речевой самописец и параметрическое записывающее устройство. Однако в данном случае они вряд ли содержат достаточно информации, чтобы установить причины произошедшего. Слишком стремительно развивалась авария", - сказали в штабе ликвидации последствий ЧС.

Напомним, ранее появилось видео, снятое пассажиром из салона самолет в момент авиа крушения.

Кроме того сообщалось, что произошла катастрофа на Скнилове, во Львове пообещали предоставить по 2 тысячи гривен родственникам погибших в ней.

Также сообщалось о том, что Тверской напомнил о мародерстве боевиков на месте падения боинга MH17.

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