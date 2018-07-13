В сети сообщили о смерти двух украинских военных (фото)

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Ушли из жизни два участника боевых действий на Донбассе

Стало известно о смерти двух военнослужащих ВСУ, воевавших на Донбассе. Оба воина ушли из жизни в результате болезней.

46-летний боец отдельной роты 17-й ОМПБ Анатолий Михайленко умер 12 июля после продолжительной болезни, вызванной в результате ранения в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил Виктор Танцюра на своей странице в соцсети Facebook.

Воин служил возле села Шумы, пока не получил ранение.

"12 июля 2018 года после продолжительной болезни, вызванной в результате ранения в зоне АТО, умер боец ​​отдельной роты, 17 ОМПБ - сержант Михайленко Анатолий Сергеевич - родился 11 марта 1972. Командир отделения 2-го взвода 1 роты охраны", - сообщил Танцюра.

"В августе 2014 сержант Михайленко вместе с отдельной ротой прибыл в зону АТО, и выполнял свои обязанности на посту № 2 (цветочек), возле с. Шумы, в течение 1,5 месяца пока не получил ранения", - отметил он.

"Затем длительное лечение в госпиталях, но опухоль мозга не давала покоя, отказали ноги, потеря зрения до полной слепоты и как следствие смерть", - рассказал Танцюра.

"За время службы в ОР 17 ОМПБ сержант Михайленко А.С. запомнился товарищам как надежный боец, на которого всегда можно рассчитывать в трудную минуту. Хорошее знание оружия, отличная военная подготовка, уравновешенность, принесли ему заслуженное уважение собратьев. Вечная память герою! О месте и времени похорон будет доказано дополнительно", - сообщил автор публикации.

Фото: Анатолий Михайленко (facebook.com/KriptoGraf187)

Журналисты из Полтавской области сообщили о смерти другого военного из Кременчуга - 45-летнего Юрия Питулько. Об этом сообщает telegraf.in.ua.

По данным издания, боец служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. 1 сентября 2014 года воин заключил контракт с ВСУ и принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе. Защищал Краматорск, пгт Луганское, Константиновку Донецкой области.

В субботу, 14 июля, Питулько проведут в последний путь. Бойца похоронят на Свиштовском кладбище. В 9:00 автоколонна отправляется от морга №4. В 10:00 состоится отпевания воина в Свято-Николаевском Соборе, после чего автоколонна отправится на кладбище.

Воин родился 14 января 1973 года в Кременчуге.

Скриншот поста (facebook.com/KriptoGraf187)

Ранее сообщалось, что врачи Кривого Рога прокомментировали обвинение в халатности. Медиков считают виновными в смерти бойца.

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