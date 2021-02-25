Шахтер - Маккаби: где смотреть матч и кто победит

25 февраля Шахтер и Маккаби Тель-Авив определять сильнейшего в матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок в Израиле закончился победой "горняков" со счетом 0:2. Поэтому сильно переживать украинским футболистам не стоит. Но могут случиться и неожиданности.

Где смотреть матч Шахтер - Маккаби Тель-Авив, и детальный прогноз на матч от футбольного комментатора – читайте в нашем материале.

Когда и где смотреть Шахтер - Маккаби

Матч двух грандов своих стран состоится в Киеве на "Олимпийском". Стартовый свисток прозвучит в 19:55.

Обслуживать матч, который можно будет смотреть онлайн на канале Футбол 1 и платформе MEGOGO, будет бригада арбитров из Испании во главе с Хосе Марией Санчесом.

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Прогноз матча Шахтер - Маккаби

Футбольный комментатор MEGOGO Вадим Скичко считает, что для "горняков" этот поединок будет скорее тренировкой с повышенной ответственностью.

"Слабо верится, что Маккаби способен забить на выезде два мяча. Команда довольно защитная. И два мяча на выезде Шахтеру - звучит, как фантастический сценарий. "Горнякам", конечно, не стоит расслабляться. Они играют в Еврокубках, где каждая команда имеет определенные амбиции", - рассказал Вадим в комментарии Styler.

Луишу Каштру нужно правильно распределить усилия своей команды и дать больше поиграть тем футболистам, которые меньше задействованы в предыдущих поединках. То есть тем, кто имел меньше игровой практики: Маркосу Антонио, Майкону Пейрере, Евгению Коноплянке.

"Думаю, что гол Жуниора Мораеса довольно реалистичный. Давненько уже не забивал бразильский украинец за Шахтер в Еврокубках. А лучшего события для него найти невозможно! Если на уровне Лиги Чемпионов он забивать не мог, потому что были повреждения и т. п, то сейчас он должен играть хорошо с таким соперником, как Маккаби, забивать им и наконец отмечаться в Евросезоне 20/21", - резюмировал Вадим.

Вадим Скичко (фото: instagram.com/vadym_skichko)