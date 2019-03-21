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В школе под Львовом подстрелили ученика: кто ответит за ЧП

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 13:51
В школе под Львовом подстрелили ученика: кто ответит за ЧП
Коллаж РБК-Украина

Школьник получил ранение глаза

20 марта в Буской школе №2 школьник получил ранение глаза во время учебных стрельб. Соответствующий пост опубликован в Facebook на странице сообщества "Буск онлайн".

Указывается, что инцидент произошел во время собрания учеников школ района. При проведении учебных стрельб из пневматического ружья ученик Ожидовской школы получил ранение глаза в результате рикошета пули.

"Понесут ли ответственность должностные лица школы, районо, которые организовали стрельбу без надлежащей технической подготовки? Почему эти стрельбы не происходили в должном, приспособленном к этому, тире на базе Буской ДЮСШ?" - отмечается в сообщении.

В школе под Львовом подстрелили ученика: кто ответит за ЧПСкриншот: (facebook.com/Buskcity)

Издание zaxid.net в свою очередь сообщает, что это были соревнования команд юных полицейских, а старшеклассник не пострадал, поскольку пуля была резиновой. На данный момент парень находится дома, пока полиция пытается провести проверку инцидента.

Напомним, что школьников киевской гимназии избивают за еду. Как оказалось позже, случай не единичный и происходит подобное на постоянной основе.

Мы сообщали, что в Мариуполе ученики 5-го класса зверски избили своего одноклассника. Учительница химии первой узнала об инциденте и вместо того, чтобы оказать мальчику первую помощь, начала его запугивать.

Ранее мы писали о том, что в Одессе школьники жестоко избили одноклассника и сняли это на видео. Полиция не предпринимает никаких действий, а врач в заключении не указал, что у парня сотрясение мозга, хотя написал, что у него просто гематома.

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