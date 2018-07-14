"Шла с могилы ребенка": в Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Женщина от сильного удара скончалась на месте

В Киеве произошло смертельное ДТП. Мотоциклист с пассажиром сбил женщину, которая переходила дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода. Женщина возвращалась с кладбища, где недавно похоронили ее ребенка. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Авария произошла возле Берковецкого кладбища.

"Назад решили идти не по пешеходному переходу, а в 100 метрах от него, где их сбил мотоциклист (который ехал с пассажиром) на Kawasaki. От мощного удара женщина-пешеход погибла на месте, а все остальные (трое) участников аварии доставлены в больницу. На месте работало несколько экипажей скорой помощи, патрульной полиции и следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее сообщалось, в Харькове женщина сбила 19-летнего велосипедиста и избегает суда.

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