Шокирующее убийство в Киеве: "полицейский" застрелил водителя

Коллаж РБК-Украина

Некоторые предположили, что убийство могло быть заказное

8 марта в Днепровском районе Киева мужчина в полицейской форме застрелил водителя Mercedes. Об этом сообщает "Информатор Киев" в социальной сети Facebook.

Трагичное событие шокировало местных жителей. Скорой не удалось спасти пострадавшего, водитель скончался. На данный момент на месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства случившегося.

Правоохранительные органы объявили розыск. По некоторым данным, злоумышленник был в полицейской форме, с погоном на груди. Инцидент произошел на улице Флоренции, 9.

Скриншот: (facebook.com/kiev.informator)

Пользователи оперативно отреагировали на данную новость, а также отметили, что Киев становится опасным для жизни городом. Некоторые посчитали, что убийство могло быть заказное:

"Жесть, страшно уже на улицу выходить";

"Какой ужас";

"Если стреляли в голову - точно заказ";

"Страшно жить";

"Жизнь превращается в сплошной риск";

Напомним, что под Сумами мужчина жестоко расправился с приятелем за то, что тот не хотел отдавать долги.

Мы писали, что бывший МЧСник зверски убил свою семью. На теле убийцы были многочисленные царапины, а также порезы на предплечьях и неглубокие раны на груди, которые, сопротивляясь, нанесла ему супруга.

А также сообщали, что на Прикарпатье житель Коломыи во время совместного распития спиртных напитков начал проявлять агрессию и убил супружескую пару.