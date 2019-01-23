Штормовое предупреждение: на Украину обрушатся снегопады и метели

Коллаж РБК-Украина

Синоптики предупреждают быть осторожными, выходя на улицу

В среду, 23 января, в нескольких областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Высота снежного покрова местами достигнет 20 сантиметров. Об этом сообщил "Украинский гидрометцентр".

Более всего от непогоды пострадают Винницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Полтавская области.

А в ночь с 23 на 24 января в северных и восточных регионах - Сумской, Харьковской и Луганской областях - прирост снежного покрова достигнет 10-15 см, а местами до 20 см.

На Юге Украины, а также в Днепропетровской и Донецкой областях ожидается снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.

Порывы ветра в Украине, кроме Запада, 15-20 м/с, ожидаются метели и гололедица на дорогах.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Температура воздуха в западных областях составит днем от -4 до +1 градуса выше ноля, в ночь со среды на четверг столбики термометров опустятся до -5-7 градусов мороза.

В северных и центральных областях днем прогнозируется от -8 до -4 градусов, ночью температура воздуха составит от -8 на Севере, до +2 - в Центре Украины.

В восточной части днем ожидается от -7 до +2 градусов тепла, ночью же температура будет варьироваться в пределах от -1 до -7 градусов.

На юге страны днем будет тепло - от +3 до +6 градусов, а ночью прогнозируется от +2 до +4 градусов.

В Киеве в среду, 23 января, днем будет от -8 до -9 градусов мороза, пасмурно, целый день будет идти снег, днем и вечером - сильный снег. В ночь на четверг температура воздуха составит от -7 до -8 градусов мороза.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

К слову, в КГГА призвали жителей Киева призвали не пользоваться авто из-за непогоды, чтобы избежать огромных пробок на дорогах.

Ранее мы также сообщали, что в Киеве из-за гололеда за минувшие выходные травмировались почти 200 человек.

Напомним, в Карпатах по-прежнему сохраняется значительная лавинная опасность - есть риск схода снега прямо на дороги.

Видео: РБК-Украина