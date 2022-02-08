Сила природы: нутрициолог назвала лучшие продукты для здоровья печени
Печень защищает организм от вредных веществ и, в свою очередь, сама нуждается в защите. Восстанавливать ее работоспособность помогают полезные продукты.
Нутрициолог Екатерина Бушля перечислила в Instagram лучшие природные средства для помощи печени.
Помощники печени:
1. Горечи
Это могут быть травяные сборы (листья артишока, корни одуванчика, семена расторопши) или зелень (руккола, кейл, листья одуванчика ). Горький вкус стимулирует желчеотделение и помогает работе печени. Также можно применять горькую воду, например, Zajecicka horka.
2. Овощи
Все виды капусты (в особенности брокколи). Питательные вещества, содержащиеся в брокколи, такие как гликозиды горчичного масла, прекрасно стимулируют деятельность печени. И не забываем о способности брокколи нейтрализовать токсины .
Артишок
Содержащийся в нем горькие вещества, такие как цинаропикрин, стимулируют образование желудочной кислоты, которая препятствует образованию жира в печени. Стимулирует желчеотделение.
Свекла
Бетанин, придающий этому полезному овощу красный цвет, оказывает противовоспалительное и детоксицирующее действие. Флавоноиды и бета-каротин улучшают работу печени и способствуют процессу очищения.
Тыква
Тыква позволяет восстанавливать нарушенный метаболизм клеток печени (гепатоцитов), восстановить их поврежденную структуру. Главное преимущество тыквы состоит в том, что она восстанавливает клеточные мембраны гепатоцитов. Она предупреждает гибель этих клеток, особенно при наличии гепатита, заболеваний желчевыводящей системы и т.д.
Тыква поможет защитить и поддержать печень (фото: freepik.com)
Петрушка, укроп, лимон, грейпфрут
Овощи и фрукты, богатые на витамин С, очень хорошо влияют на печень.
Чеснок
Содержит соединения серы ,которые могут помочь активировать ферменты в печени. Он также содержит аллицин и селён ,которые являются отличными защитниками печени.
3. Растительные масла
Лучшее влияние на печень оказывают следующие:
1. Расторопши;
2. Тыквенное;
3. Конопляное;
4. Льняное;
5. Горчичное;
6. Оливковое;
Эти масла поддерживают работу печени, но злоупотреблять ими нельзя ,т.к. будет обратный эффект.
Вода и специи очень полезны для печени (фото: instagram.com/katya_bushlia)
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