"Симферопольский скрепоносец": в сети подняли на смех фото Путина в Крыму

Коллаж (РБК-Украина)

Пользователь соцсети извинился за качество фото

В сети подняли на смех портрет президента РФ Владимира Путина, который прикрепили на автомобиль в оккупированном Крыму. Поклонник главы РФ живет в Симферополе. Снимок опубликован на странице Occupy Yalta в Twitter.

"Жизнь удалась. Симферопольский скрепоносец. Качество не очень, фото было в движении", - подписал пользователь фото.

Скриншот (twitter.com/occupyyalta)

Пользователи сети посмеялись над фото, а также отметили, что в Алуште таких поклонников Путина очень много.

"Таких и в Алуште полно. Смешно, конечно, что у людей в мозгу? И есть ли он вообще? И еще, надпись на таких колымагах "На Берлин", сцу*о, а почему не на Колыму? Кста, на иномарках больше доставляет. Катайся на "Калине", - написала Красуня Крымская.

"Это уже клинический случай", - отреагировала Анжела. З.

"Интересно, задние фонари ему побили за эти картинки или давно так ездит", - прокомментировал Сергей.

"На "Жигулях" такие и ездят", - написал Olsev.

Скриншот комментариев (twitter.com/OccupyYalta)

Как ранее писал Styler, известный российский актер-либерал Константин Хабенский посетил аннексированный РФ Крым.

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