ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сиси красивые: всплыла пикантная деталь о женихе MARUV

STYLERЖизнь    05.03.2019 - 22:20
Сиси красивые: всплыла пикантная деталь о женихе MARUV
Коллаж РБК-Украина

MARUV познакомилась со своим женихом, когда была участницей группы The Pringlez

MARUV, финалистка Нацотбора на Евровидение 2019, познакомилась со своим будущим женихом Александром Корсуном еще во время учебы в институте. Об этом сообщают росСМИ.

В то время Аня Попелюх (MARUV) пела в своей первой группе The Pringlez. Пиар-менеджером группы стал Александр Корсун, который окончил тот же вуз, где училась певица - Харьковский политехнический институт.

Но молодые люди познакомились не в стенах ВУЗа, а в караоке-клубе, где тогда Аня подрабатывала вокалисткой. С первого взгляда между ними прошла искра, и завязался бурный роман.

Стоит отметить, что певица стала  представляться фамилией Корсун после того, как съехалась с Александром. Но по паспорту она пока остается Попелюх, поскольку свадьбы еще не было.

Два года назад группа The Pringlez решила переехать в Киев и кардинально изменить имидж и репертуар. Так появилась MARUV. При этом парень певицы продолжает заниматься ее пиаром.

Александра не смущает, что его девушка выступает и снимается в клипах в откровенных нарядах.

Стоит отметить, что бабушка Ани тоже не стыдиться внучки.

"Что такого? Сиси красивые. Пусть показывает!", - заявила бабушка певицы.

Напомним, что Андрей Данилко резко высказался о MARUV.

Ранее сообщалось, что стало известно о том, сколько MARUV зарабатывает в России.

Мы также писали о том, что MARUV получила в России музыкальную награду ZD AWARDS-2018.

 

Подонок и негодяй: экс-продюсер Ани Лорак набросился на Притулу Навязывают животные инстинкты: "Гринджолы" высказались о сексуальности MARUV
Новости Украины шоубизMARUV
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь