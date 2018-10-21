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"Ситуация безнадеги, на коже сыпь": в Крыму жалуются на последствия выбросов

STYLERЖизнь    21.10.2018 - 11:07
Фото: "Крымский титан" (twitter.com/YTPO__Ru)
Фото: "Крымский титан" (twitter.com/YTPO__Ru)

Люди задыхаются, на коже появилась сыпь

Украинцы, проживающие на территории аннексированного Крыма, жалуются на последствия химических выбросов в Армянске. Об этом они сообщили в местной группе "Черный список Армянска".

"Ситуация безнадеги, у дочери на коже сыпь, я задыхаюсь, информации о том, что делается для нормализации воздуха, практически нет", - сказала крымчанка Валентина Джевменова.

&quot;Ситуация безнадеги, на коже сыпь&quot;: в Крыму жалуются на последствия выбросов

Скриншот комментариев (vk.com/4s_armjansk)

Более того, по словам жительницы, в городе население "поделилось на две категории".

"Первая – обычные люди, страдающие от химии. А вторая – бессмертные, которые всем довольны. Но вот бы в будущее заглянуть – кто из довольных первый из Армянска уедет", - подчеркнула она.

В связи с этим крымчане даже договорились снять видеоролики, в котором рассказать о новых последствиях химических выбросов.

&quot;Ситуация безнадеги, на коже сыпь&quot;: в Крыму жалуются на последствия выбросов

Скриншот комментариев (vk.com/4s_armjansk)

Ранее сообщалось, что крымчане жалуются на последствия химических выбросов.

Отметим, 11 октября, жители Армянска начали жаловаться на новый выброс химических веществ на заводе "Крымский титан".

Напомним, 9 сентября, в связи с выбросами, полностью прекратил производство завод "Крымский титан".

Видео: РБК-Украина

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