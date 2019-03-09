В СИЗО Конотопа арестант повесился на простыне: все подробности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленник был арестован по подозрению в убийстве

В Конотопе (Сумская область) в следственном изоляторе произошел шокирующий инцидент - повесился арестованный. Случай самоубийства был зафиксирован 6 марта. Об этом информируют Подробности.

По предварительной информации на теле покойного не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти, кроме следов от повешения. К слову, в изолятор он был доставлен 6 марта для участия в подготовительном судебном заседании, которое было назначено на 7 марта.

Однако через несколько часов после этого в камере его обнаружили повешенным на простыне. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина 1972 года рождения, в 2018 году был арестован по подозрению в убийстве.

Начато досудебное расследование. В СИЗО проводится проверка соблюдения в изоляторе всех мер безопасности и надзора за содержащимися.

Напомним, что в Виннице 37-летний военный покончил жизнь самоубийством. По мнению руководителя ОО воинов-побратимов "Никто, кроме нас" Романа Смешного, военный совершил суицид по причине вьетнамского синдрома.

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