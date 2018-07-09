Скандальную Настю Рыбку и ее тренера по интимным делам обязали выплатить олигарху компенсацию

Суд вынес решение в пользу олигарха и обязал удалить все фото и видео с ним

Российский олигарх Олег Дерипаска отсудил у блогера Анастасии Вашукевич (известна как Настя Рыбка) и "секс-тренера" девушки Александра Кириллова (Алекса Лесли) по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за нанесение морального ущерба. Об этом информагентству "Интерфакс" рассказал адвокат миллиардера Алексей Мельников.

Суд также обязал Настю Рыбку удалить видео и совместные фото с Дерипаской интимного характера, и другую информацию о нем, которую девушка обнародовала в соцсети.

Такое решение принял суд в российском городе Усть-Лабинск, удовлетворив иск Олега Дерипаски.

Адвокат олигарха Алексей Мельников сообщил, что сторона истцов удовлетворена решением суда. Самого Дерипаски на заседании не было.

"Суд признал незаконными распространяемые ответчиками сведения и взыскал с каждого из них компенсацию морального ущерба по 500 тысяч рублей", - заявил адвокат.

Напомним, Настя Рыбка и ее секс-тренер Алекс Лесли прославились благодаря скандальному расследованию оппозиционного политика Алексея Навального.

Вашукевич и Кириллов сейчас находятся в тюрьме в Таиланде за проведение незаконных секс-тренингов. У них есть 30 дней на обжалование приговора, после - решение вступит в силу.

Дерипаска подал иск в начале февраля 2018 года, до того, как их задержали в Таиланде.

Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией провел расследование, в котором речь шла об отдыхе Дерипаски в окружении эскорт-моделей. Также упоминался российский вице-премьер Сергей Приходько.

В расследовании ФБК от 8 февраля рассказывается об отдыхе у берегов Норвегии на яхте, где якобы находились Олег Дерипаска, Сергей Приходько и блогер, автор книги о соблазнении миллиардеров под псевдонимом Настя Рыбка.

Ранее сообщалось, что суд Таиланда вынес решение по Насте Рыбке по делу о нелегальных секс-тренингах.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти (видео: РБК-Украина)