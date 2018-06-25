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Скандальный депутат обозвал "киборга" "убийцей и мародером"

STYLERLIFE        25.06.2018 - 16:53
Фото: Антон Яценко (facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych)
Фото: Антон Яценко (facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych)

Нардеп жестко оскорбил бывшего бойца АТО

Народный депутат Антон Яценко унизил экс-бойца АТО, "киборга" Олеша Герваса и назвал его "убийцей и мародером". Об этом сообщил сослуживец военного Павел Тука на своей странице в Facebook.

"Нардеп Яценко, который является бывшим регионалом и известным кнопкодавом, позволил себе назвать нашего сослуживца-"киборга", парня который здоровьем заплатил за защиту страны и достойно воевал, убийцей мирных жителей и мародером! Помимо унижения чести и достоинства одного конкретного человека, этот негодяй очернил все наше подразделение!" - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/Павло Тука)

Тука также опубликовал скриншоты словестного конфликта в комментариях в сети.

 

Скриншоты переписки (facebook.com/Павло Тука)

"Я, как обычный гражданин Украины, требую от данного деятеля сложения депутатских полномочий, в связи с тем, что он - балабол! (На Олеге нет ни одного криминального дела, соответственно он банально сбрехал). А балаболы не должны представлять народ Украины в Верховной Раде", - считает Тука.

Кроме оскорблений в сторону бойца Яценко заявил, то против "киборга" якобы расследуются уголовные дела.

"Олег Гервас - "киборг", парень, который получил ранения в ДАПе! Про уголовные дела чистейший пиз*еж, я вам с полной уверенностью заявляю, так как с Олежкой служили в одной роте!" - добавил Тука.

Скриншот поста (facebook.com/Павло Тука)

Ранее нардеп Мураев отличился скандальным заявлением о Сенцове.

Депутат назвал политзаключенного режиссера террорситом, который готовил поджоги и взрывы.

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Теги: нардеп, киборг
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