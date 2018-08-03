"Сколько еще будет продолжаться этот идиотизм?": сеть возмутил ремонт дороги в Киеве (фото)

Фото: Ремонт дороги на Крещатике (facebook.com/Анатолій Яворський)

В центре города ремонтировали дорогу с помощью "асфальтной крошки"

Сеть возмутил ремонт дороги на Крещатике в Киеве. Об этом написал журналист Анатолий Яворский. На своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фото.

Фото: Ремонт дороги на Крещатике (facebook.com/Анатолій Яворський)

"Сколько еще будет продолжаться этот идиотизм? Киев. Хрещатик. Прямо сейчас ремонтируют дорогу. Если это можно назвать ремонтом. Насыпают крошку, сметают ее в ямки веником и утаптывают ногами... XXI столетие. Центральная улица типа европейской страны", - написал он.

На снимках видно, что ремонтники засыпали ямы на дороге "асфальтной крошки". По словам журналиста, проезжающие автомобили разносят всю крошку по Хрещатику и прилегающим улицам.

Фото: Ремонт дороги на Крещатике (facebook.com/Анатолій Яворський)

"Друзья в комментариях пишут, что это новая и очень хорошая технология. Возможно. Но… Не всякому водителю можно доверить болид "Формулы-1". И не всякий дорожник справится с новейшим устройством. Разбросанные крошки по всей улице свидетельствуют, что что-то делалось не так. Интересно будет посмотреть на место ремонта спустя месяц – спустя два", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/Анатолій Яворський)

Ранее в центре Киева на проезжей части обвалился асфальт.

Огромную яму можно увидеть возле магазина "Василек". Пролом в дорожном покрытии вдвойне опасен для водителей из-за того, что яма наполовину заполнена водой: как из-за осадков, так и из-за находящейся рядом канализации. "Целое болото", – такие слова можно услышать на видео.

Напомним, недавно в Одессе также образовался провал посреди проезжей части. Также, в сети показали ужасные дороги возле Черкасс.

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