Скончался известный советский писатель

Фото: Скорая помощь (wikimedia.org)

Литератору было 66 лет

В Москве скончался известный советский и российский писатель, обладатель "Российского букера" Владимир Шаров. Об этом сообщили представители Института перевода России со ссылкой на жену писателя Ольгу Дунаевскую.

Известно, что Владимир Шаров последние несколько лет боролся с тяжелым заболеванием. Весной ему исполнилось 66 лет.

Владимир Шаров родился 7 апреля 1952 года в Москве. Поступил в Плехановский институт, но вынужден был его бросить. Позднее закончил исторический факультет Воронежского университета.

Фото: Владимир Шаров (facebook com/godliteratury)

Как литератор дебютировал в 1979 году в журнале "Новый мир", в котором романы Шарова впоследствии публиковались неоднократно. Некоторые из них вызывали литературные скандалы.

В книгах Шарова разрабатывается концепция альтернативной русской религиозности.

Например, в романе "Воскрешение Лазаря" сталинские репрессии трактованы как спланированное высокодуховными чекистами умерщвление плоти жертв ради спасения их душ.

В романе "Будьте как дети" В. И. Ленин обращается в христианство и возглавляет крестовый поход беспризорников на Иерусалим, цель которого — построить на земле царство Божие.

Систематическое приравнивание большевизма к православию принесло Шарову репутацию "мастера интеллектуальной провокации".

Владимир Шаров также известен как автор таких романов, как "Репетиции", "Старая девочка", "Будьте как дети" и "Возвращение в Египет". За этот роман Шаров в 2014 году получил премию "Русский буккер". Последняя книга Шарова, "Царство Агамемнона", была опубликована несколько недель назад.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в США умерла всемирно известная певица, королева соула.

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Видео: РБК-Украина