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Скоропостижно скончалась "Юная Мисс Вселенная": что произошло

STYLERЖизнь    08.03.2019 - 22:59
Скоропостижно скончалась "Юная Мисс Вселенная": что произошло
Фото: instagram.com/lotte_zee

Девушка приехала на горнолыжный курорт, чтобы встретить свое двадцатилетие

19-летняя "Юная Мисс Вселенная" Лотте ван дер Зее умерла от остановки сердца. Девушке стало плохо за день до своего дня рождения. Об этом сообщает издание The Sun.

Королева красоты, которая выиграла престижный конкурс в 2017 году скончалась в больнице в Мюнхене.

Скоропостижно скончалась &quot;Юная Мисс Вселенная&quot;: что произошло

Фото: instagram.com/lotte_zee

Знаменитой модели из Голландии стало плохо во время отпуска в Вестендорфе, Австрия, где она отдыхала со своей семьей и собиралась отметить двадцатилетие.

Родители девушки рассказали, что Лотте перед сердечным приступом проводила время со своими друзьями, но она вернулась домой в хорошем настроении и без жалоб на здоровье.

Скоропостижно скончалась &quot;Юная Мисс Вселенная&quot;: что произошло

Фото: instagram.com/lotte_zee

Но Лотте не пришла на завтрак, и когда ее родители пошли проверять ее, они обнаружили, что она лежит больна в постели. Родители рассказали, что что ее болезнь "быстро обострилась в результате внезапной остановки сердца" в тот же день.

Мать доставила ее в ближайшую больницу, где ее поместили в искусственную кому, в которой она провела 2 недели. Молодую модель перевели в специализированную больницу в Мюнхене, где позже у нее отказали внутренние органы.

Скоропостижно скончалась &quot;Юная Мисс Вселенная&quot;: что произошло

Фото: instagram.com/lotte_zee

Ее семья сообщила, что все еще проводятся тесты, которые должны определить, что вызвало сердечный приступ Лотте.

Напомним, что умер избитый 15-летним подростком ветеран АТО.

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