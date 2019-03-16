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Скутер влетел в авто в Днепре: детали жуткого ДТП

STYLERЖизнь    16.03.2019 - 13:29
Скутер влетел в авто в Днепре: детали жуткого ДТП
Фото: РБК-Украина

Авария не обошлась без пострадавших

16 марта около 9:30 в Днепре произошло ДТП: на улице Отечественной столкнулись автомобиль Daewoo Lanos и скутер. Об инциденте с места событий сообщил Информатор.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции и медики скорой помощи. По словам правоохранителей, водитель автомобиля не рассчитал расстояние и задел скутер правым крылом автомобиля.

 

Фото: (dp.informator.ua)

В результате столкновения пострадала девушка, которая ехала на скутере. Скорая хотела госпитализировать пострадавшую, однако та отказалась. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции. Ожидается следователь по ДТП. Причины будут выяснять правоохранительные органы. Движение не затруднено.

Как сообщалось ранее, 4 марта в центре Киева на Печерске водитель автомобиля совершил наезд на полицейского, пытаясь скрыться. Инцидент произошел после того, как патрульные остановили водителя "Жигулей" из-за нарушения правил дорожного движения.

Также мы писали о том, что 2 марта в Броварах Киевской области сотрудник Национальной полиции в нетрезвом состоянии насмерть сбил пешехода

Напомним, в Тернополе 9 марта произошло ДТП с участием 13-летней девочки, которая в результате аварии получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

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