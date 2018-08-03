"Словно не люди, а какая-то ветошь": дончане рассказали об ужасах ритуальных услуг в "ДНР"

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Людям приходится хоронить родственников со скандалами

Жители Донецка рассказали, с какими проблемами касательно ритуальных услуг они сталкиваются. Об этом пишет "Сегодня".

Стоимость похорон и подготовки к ним обходится людям очень дорого. Кроме того, им не выплачивают помощь на погребение. Так, стоимость копки могилы на донецких кладбищах составляет 1865 руб. (803 грн). Такие цены указаны у предприятия "Ритуал". В эту стоимость входят организация захоронения, оформление договора-заказа, оформление свидетельства о захоронении и "выкапывание могилы ручным способом".

Доставка тела на судебно-медицинскую экспертизу тоже обойдется недешево. Стоимость катафалка, заправленного газом – 1300 руб. (560 грн), услуги подсобных рабочих – 600 руб. (258 грн).

Оккупанты при этом утверждают, что выплачивают пособие на погребение: пенсионеров – 5000 руб. (2154 грн), других лиц – 4400 руб. (1895 грн). Но местные жители опровергают эти сведения.

"За два года пришлось похоронить родственника и двух друзей. Стоит это все, конечно, дороже, чем в официальных их документах. Все процедуры и ритуалы (без памятников) обходились примерно в 10 тысяч рублей, не считая организации поминок. На памятники ушло где-то 20-25 тыс. руб.й (8618-10772 грн) каждый. На все обращения за помощью в погребении семьям отвечали в "пенсионном фонде" и соцстрахе – нет денег" - рассказал житель Донецка Юрий Андросов.

Мужчина отметил, что качество предоставляемых ритуальных услуг оставляет желать лучшего.

"При этом качество услуг так себе: гробы для стариков сколочены на скорую руку, обивка кривая, на табличках часто допускаются ошибки в именах или датах. К тому же приходится давать взятки смотрителям кладбищ, особенно закрытых для свежих захоронений. И дело не в выбивании хорошего места для могилы, а чтобы произвели дозахоронение. У моих знакомых есть место на кладбище под три могилы. Одно место уже занято, и пришлось дать тысяч рублей смотрителю, чтобы он разрешил дозахоронить на законном месте, в оставшихся двух. Скандал был ужасный", - добавил он

"Где их дети – неизвестно уже несколько лет. Старики доживали в Донецке на крошечные пенсии бывших колхозников. Спасались чем Бог подаст и гуманитарной помощью – я для них получала гуманитарку на "Донбасс Арене", они пряники особенно любили. Болели они очень, а на лекарства денег было мало. Вот и угасли почти за одну неделю оба. Мы с соседями скинулись по рублю, ходили и в пенсионный фонд, и в собес – мол, помогите похоронить. На нас смотрели как на идиотов. Относились везде гадко, словно это не наши земляки, наши люди – а какая-то ветошь. Только копачи на кладбище нас поняли, помогали во всем и денег не взяли. А другие требовали тысячи, хотя откуда у нас такие деньги? Как вспомню – плакать хочется…" – рассказала Елена Матвеева.

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