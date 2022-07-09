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Чтобы служила не один сезон: стилист научила правильно выбирать сумку

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 17:56
Чтобы служила не один сезон: стилист научила правильно выбирать сумку Как выбрать сумку (freepik)
Автор: Марина Настевич

Сумка - это один из ключевых составляющих стильного образа. Она "собирает" его и "склеивает" в полноценное произведение гардеробного искусства. При этом важно помнить, что данное изделие нельзя оценивать отдельно, а обязательно в составе будущего образа.

Стилист Альбина Чимирис рассказала в Instagram как выбрать сумку, чтобы она подходила именно вам и прослужила не один сезон.

При выборе сумки прежде всего нужно руководствоваться основными критериями:

  • вместимость (что и куда в ней планируете носить)
  • стиль, в который планируете интегрировать
  • качество материала (от этого напрямую зависит цена и срок службы)
  • актуальность формы


Относительно вместимости, тут все понятно. Размер зависит от количества вещей, которые вы планируете носить с собой при той или иной возможности.

Чтобы служила не один сезон: стилист научила правильно выбирать сумку

Стиль. Нет необходимости скрупулезно изучать все существующие стили в одежде с учебником, чтобы грамотно составлять образы на каждый день. Достаточно научиться хотя бы чувствовать их общее настроение.

Если образ более официальный (преобладают плотные костюмные ткани, прямые линии, каблук и тому подобное) следует выбирать структурированные сумки с острыми углами (сумка-портфель, тоут и подобные).

Чтобы служила не один сезон: стилист научила правильно выбирать сумку

В более расслабленный образ (мягкие линии и ткани, низкий ход) гармонично впишется сумка мягкой формы или же структурированная, однако закругленная ("седло", "мешок", шопер, кроссбади со сглаженными углами).

Чтобы служила не один сезон: стилист научила правильно выбирать сумку

Как правильно выбрать сумку (freepik)

Качество. Кроме конечно же состава изделия едва ли не наибольшее значение в восприятии имеют детали: фурнитура, швы, декор. Их следует научиться анализировать, если хотите находить достойные варианты не за все деньги мира.

Основные моменты, которые портят визуальное восприятие и "удешевляют" изделие (даже очень дорогое):

  • застежки и карабины: часто производители хотят сэкономить, поэтому закупают партию одинаковых и используют их на разные модели. Таким образом, карабины могут быть слишком большими/малыми по отношению к самой сумке и этим собственно "резать" глаз
  • слишком блестящий металлический декор/фурнитура, которые очень выделяются на фоне изделия и выбиваются из общего ансамбля
  • некачественные/неровные швы
  • когда материал, который по задумке должен явно быть структурированным (плотным и держать форму), "плывет"
  • дисгармония формы корпуса и клапана изделия (например, корпус квадратный, а клапан круглый)

Чтобы служила не один сезон: стилист научила правильно выбирать сумкуЧтобы служила не один сезон: стилист научила правильно выбирать сумкуНюансы при выборе сумки (фото: instagram.com/albina_chmrs)

Напомним, ранее стилист научила правильно носить сарафан на бретельках.

А еще мы писали, как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры.

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