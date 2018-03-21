Смерть 11-летнего школьника на уроке физкультуры: медики озвучили свою версию

В ужасной трагедии, которая произошла в школе Мирнограда, обвиняют в том числе медиков

20 марта в Мирнограде Донецкой области во время урока физкультуры умер пятиклассник Максим Аксенов.

На уроке мальчику внезапно стало плохо. Администрация школы вызвала скорую помощь, которая приехала лишь через полчаса. Всему причина, по словам местных жителей, не прочищенные коммунальными службами дороги.

Кроме того, в смерти Максима очевидцы обвиняют и врачей, которые боролись за жизнь ученика в школе на протяжении 40 минут, и только потом решили везти его в больницу.

После публикации этой информации в Facebook-сообществе "Типовий Мирноград" к администрации паблика обратился медработник из Центральной городской больницы с просьбой опубликовать подробности произошедшего со стороны медиков.

Скриншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

"В первую очередь стоит отметить, что на вызов в школу доктора даже и не было. Поехали два парамедика, которые, безусловно, работники медицины, но... Это специалисты со средним специальным медицинским образованием, который имеют право проводить диагностику и устанавливать диагноз, проводить самостоятельное лечение или направлять пациента к врачу-специалисту", - рассказал медработник, который пожелал не называть своего имени.

Самая главная обязанность врача скорой - оказание своевременной медицинской помощи пострадавшему. Для этого необходимо в совершенстве знать физиологию, диагностику, методики лечения неотложных состояний. Так почему же в школу не приехал врач?

"Ответ простой и он многих удивит: на смене Мирноградской ССМП дежурит всего один врач, который в тот момент был на другом вызове, поступившем раньше. Вот и получается, что, если у двух человек одновременно случится инфаркт или инсульт, то только к одному из больных поедет парамедик", - добавил он.

Такая ситуация, по словам медика, объясняется тем, что "медреформа выкашивает сотрудников", так как молодежь, отучившись 6 лет, не хочет привязываться к провинции.

"Теперь больше: "Скорая ехала 30 минут". А многие ли задумывались, почему водители не пользуются мигалками? А нельзя! Для использования проблесковых маячков нужно спецразрешение и оплата в бюджет круглой суммы за каждый автомобиль. А денег-то нет. Вот такой парадокс, бюджетная организация должна заплатить в бюджет деньги из бюджета. Конечно, синяя люстра и сирена в этих машинах есть, но пользоваться - запрещено", - подчеркнул он.

Максим Аксенов (фото: vk.com)

"Доктор работает свою смену 24 часа, и не всегда ему удается отдохнуть в процессе, а сохранять концентрацию нужно. Часто экипажи уезжают в областную травматологию с тяжело пострадавшими, к примеру, в ДТП. Так вот она находится в Лимане! Это, на минуточку, 120 км в одну сторону по шикарным дорогам. И в эти моменты город снова на полдня остается без доктора... В школе же произошла трагедия, причины смерти будут установлены позже. Ясно только одно - ребенок погиб не только от болезни или чьих-то неверных действий. Его убила бюрократия и маразм, который убивает украинскую медицину", - добавил собеседник.

Скриншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

Редакторы паблика отметили, что "наиболее интересная информация прозвучала в конце беседы", и некоторые факты их просто шокировали.

"А между нами говоря, когда приехала скорая, мальчик был уже был мертв, а все реанимационные мероприятия проводились, так сказать, "для протокола", - сказал медработник Мирноградской ЦГБ.

Скриншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

Также известно, что до приезда скорой на помощь школьнику прибыли доктора с амбулатории, которые и оказывали ему неотложную первую помощь.

Скриншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

Как удалось узнать Styler, пока скорая ехала на вызов в школу, учитель физкультуры делал Максиму искусственное дыхание и массаж сердца.

Кто же оказался виновным - выяснит полиция и соответствующие экспертизы.

Скриншот комментариев (фото: facebook.com/typical.mrg)

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