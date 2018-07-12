Смерть бойца в больнице: врачи Кривого Рога прокомментировали обвинение в халатности

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Военный заявлял, что врачи проявляли халатность

В больнице Кривого Рога, где умер боец Владимир Блызнюк, прокомментировали обвинения в халатности врачей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Владимир Блызнюк получал лечение за счет бюджетных средств и благотворительной и гуманитарной помощи. По данным врачам, это составляло более 65 грн в сутки. В общей сложности потраченна сумма составила более 5 тыс. грн.

"Личных средств больной на медикаменты и обследование не тратил", - утверждают врачи.

В больнице сообщили что 27 июля, с момента госпитализации бойца, он получил лечение, а с 29 июля – питание.

Врачи ответили, что несмотря на "интенсивную терапию, направленную на коррекцию деятельности жизненно важных органов и систем", болезнь прогрессировала. 8 июля пациент умер.

10 июля было проведено судебно-медицинское вскрытие, которое полностью подтвердило диагноз, поставленный врачами.

Сам же Владимир Блызнюк объявлял голодовку из-за "халатности врачей". Боец говорил, что в больнице ему отказали в бесплатном оказании медицинских препаратов. Вместо этого ему выдали список необходимых лекарств, которые ему нужно купить за свой счет.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге скончался объявивший голодовку боец АТО.

Медики утверждают, что причиной гибели бойца АТО стала его зависимость.

"В четверг завотделением застукал Владимира за приемом наркотиков. У него была печеночная недостаточность, которая из-за этого могла усугубится", - подчеркнула главврач 16-й больницы Игорь Криштопа.

Следует уточнить, что ранее боец АТО объявил голодовку по причине того, что ему не оказывается медицинская помощь, а денег на лечение у него не было.

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