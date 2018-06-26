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"Смерть Кощея близко": журналист высказался об угрозе создания единой церкви в Украине

STYLERLIFE        26.06.2018 - 17:24
Церковь (фото: wikimedia.org/Petar Milošević)
Церковь (фото: wikimedia.org/Petar Milošević)

Создание единой церкви находится под угрозой из-за России

РФ будет делать все для того, чтобы не допустить создания единой православной церкви в Украине. Об этом заявил журналист Айдер Муждабаев в видео, опубликованном на YouTube.

Он отметил, что около 80% прихожан МП в Украине готовы перейти в единую автокефальную православную церковь Украины, что означает скорую "смерть" РПЦ в нашей стране.

"Это значит, что "смерть Кощея" – она близко. Под "Кощеем" я имею в виду РПЦ в Украине. Ее смерть. Даже не как церковной, а государственной российской организации, которая до последнего прихода будет заниматься в Украине российской пропагандой и пропагандой "русского мира", - сказал Муждабаев.

Видео: Айдер Муждабаев (youtube.com/Айдер Муждабаев)

Журналист подчеркнул, что представители РПЦ ездят по странам и агитируют против автокефалии для Украины.

"Чтобы все было как раньше и РПЦ оставалась самой крупной и крутой православной церковью. В том числе, представители РПЦ, насколько я слышал, встречаются даже с самим патриархом Варфоломеем. Я, честно говоря, советовал бы Варфоломею быть осторожнее во встречах с ними", - считает он.

"Кремль будет бороться насмерть", - подытожил Муждабаев.

Ранее Тымчук рассказал о планах РПЦ после получения украинской церковью Томоса об автокефалии.

Координатор группы "Информационное сопротивление", руководитель Центра военно-политических исследований, нардеп Дмитрий Тымчук рассказал о планах РПЦ и УПЦ МП в том случае, если Константинопольский патриарх Варфоломей все же предоставит Томос об автокефалии. 

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Теги: церковь, УПЦ КП, УПЦ МП
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