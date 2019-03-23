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Смерть в метро Киева: люди безразлично проходили мимо

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 13:25
Смерть в метро Киева: люди безразлично проходили мимо
ЧП в метро Киева (иллюстративное фото)

В центре Киева на станции метро "Олимпийская" скончался мужчина

В Киеве в метро умер мужчина - трагический инцидент произошел в субботу, 23 марта, рано утром. В центре столицы на станции метро "Олимпийская" пожилой мужчина скончался до приезда медиков.

Как рассказали очвидцы происшествия, мужчине около 70-75 лет стало плохо в вагоне поезда. В тот момент состав двигался со станции "Дворец Украина". Подъехав до "Олимпийской", мужчина вышел и схватился рукой за сердце, а затем упал. 

Пассажиры вызвали "скорую". По словам очевидцев, пока мужчина лежал на платформе, многие люди просто безразлично проходили мимо. Лишь некоторые пассажиры обращали внимание на место ЧП, поворачивая головы, но тоже продолжали идти по своим делам. Единицы подходили к тем людям, которые вызвали "скорую", и пытались чем-то помочь. 

 

В метро Киева умер человек (фото: kiev.informator.ua)

Не смотря на то, что медики прибыли на место вызова оперативно, они были вынуждены только констатировать смерть.

Правоохранители уже установили личность погибшего. О точных причинах смерти станет известно после экспертизы.

Смерть в метро Киева: люди безразлично проходили мимо

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, вчера, 22 марта, в Харькове в метро завербованный российскими спецслужбами мужчина готовил теракт. Известый волонтер и военный журналист Мирослав Гай прокомментировал инцидент и дал важные рекомендации и назвал определенную группу риска.

Также мы писали о том, что 14 марта в киевском метро случилось ЧП - на станции "Левобережная" пассажир упал под поезд. 

Напомним, что недавно в метро Харькова в один день обнаружили сразу два трупа

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