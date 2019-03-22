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Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 18:47
Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность
Коллаж РБК-Украина

Юлия Началова стала девятой участницей щоу "Последний герой", которая трагически умерла

Юлия Началова стала девятой участницей проекта "Последний герой", которая трагически погибла в раннем возрасте. Об этом заговорили люди, которые были знакомы с другими участниками и проекта. Они считают, что существует некоторая мистика, которая по одному отправляет в мир иной известных людей, которые были учатсниками шоу "Последний герой".

Юлия Началова приняла участие в шоу "Последний герой" в 2003 году. Она согласилась стать участницей четвертого сезона, но на самом проекте продержалась недолго – условия на острове стали для нее невыносимыми, она часто плакала и постоянно просилась домой, к родным.

Ее смерть наступила спустя 16 лет после проекта. Юлия Началова умерла в больнице от сепсиса в возрасте 38 лет.

Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность

Юлия Началова 

Первой трагической смертью стала гибель известного телеведущего Сергея Супонева. Именно Супонев придумал название проекта, который стал одним из первых реалити-шоу, к тому же еще и успешным.

Сергей Супонев погиб 8 декабря 2001 года в селе Едимоново во время езды на снегоходе. Он врезался в мостки речной пристани, которые были скрыты подо льдом. Его выбросило из снегохода, и он скончался от полученных травм. Супоневу было 38 лет.

Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность

Сергей Супонев

Сергей Бодров, который стал первым ведущим проекта "Последний герой" в 2001 году, пропал без вести в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье. Актеру было всего 30 лет. Тело Бодрова-младшего так и не нашли.

Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность

Сергей Бодров-младший

Жанна Фриске принимала участие в проекте два раза – в 2003 и 2004 году. Во время одного из испытаний певица чуть не утонула, так как ее нога запуталась в сети. Но она смогла освободиться и выплыла.

А через 11 лет она узнала о том, что больна раком и ее опухоль неоперабельная. Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года.  

Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность

Жанна Фриске

Известная актриса Вера Глаголева появилась в шоу "Последний герой" в 2003 году. Она стала на острове Джокером. А через несколько лет Глаголева узнала о страшном диагнозе. Она до последнего боролась с болезнью и умерла 16 августа 2017 года. Ей был 61 год.

Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность

Вера Глаголева

В 2017 году скончался также Сергей Сакин – участник самого первого сезона "Последнего героя". Сергей Сакин был писателем и даже получил несколько премий, но по словам друзей, он сильно злоупотреблял алкоголем и сидел на наркотиках. Осенью 2017 года он внезапно пропал. Его тело нашли через несколько месяцев между Москвой и Ярославлем.

В 2018 году внезапно умерла Яна Волкова, которая участвовала в "Последнем герое" одновременно с Юлией Началовой. Волкова работала водителем-телохранителем и проект принес ей сумасшедшую популярность. В последние годы она занималась благотворительностью. Скончалась Волкова в Луганской больнице в январе 2018 года от неизвестной болезни. Ей было 55 лет.

Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность

Яна Волкова 

Известный музыкант, композитор и певец Крис Кельми попал в проект в 2003 году. Участники проекта не выдержали того, что он постоянно пел и отправили его домой. Через 16 лет после этого Криса Кельми нашли без сознания в собственном доме под Москвой. Несколько часов медики боролись за его жизнь, но он умер 1 января 2019 года.  Ему было 63 года.

Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность

Крис Кельми

Кирилл Толмацкий (Децл) пришел в шоу в 2003 году. Из проекта ушел по собственному желанию. Через 16 лет Децл умер в гримерке после концерта от сердечной недостаточности. Ему было всего 35 лет.

Смерть Началовой: трагическая случайность или мистическая закономерность

Кирилл Толмацкий (Децл)

Продюсер проекта "Последний герой" Александр Любимов назвал слухи о мистике – глупостью, так как во время разных сезонов участвовало много известных людей, которые до сих пор живы, в том числе и телеведущий Николай Дроздов, которому исполнился 81 год.

Однако после череды мистических совпадений от участия в проекте начали отказываться участвовать экстрасенсы и российские звезды.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось последнее видео с участием Юлии Началовой.

А также рассказывали о том, что появились новые подробности о смерти артистки Юлии Началовой.

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