Уже смешно: любимая газета Путина оконфузилась с фейком об Украине

Фейки об Украине (иллюстративное фото: Андрей Коваль/РБК-Украина)

Фейки об Украине – голодные украинцы и "чемоданное" настроение

Фейки об Украине о голодающих украинцах рассмешил сеть. Любимая газета президента России Владимира Путина "Комсомольская правда" запустила очередной фейк о том, что жители Украины не могут себе позволить ряд недорогих продуктов. О своих якобы наблюдениях рассказала одна из журналисток издания, которая на поезде отправилась в Киев. По данным Матвеевой Анастасии, она увидела вокруг "голодных украинцев".

В своем "расследовании" журналистка цитирует якобы рассказы своих попутчиц в поезде:

"Люди кушать хотят. У меня вон соседка пенсионерка по праздникам покупает себе пять килек, на селедку у нее не хватает. А другая соседка тут и говорит: "Устала голодать, купила фарш для собак, котлеты себе сделала". Есть у нас такой фарш, стоит 7 гривен за кило".

Фейки об Украине - голодные украинцы и "чемоданное" настроение (фото: Олег Гордиенко / УНИАН)

Автор статьи утверждает, что у украинцев "у всех чемоданное настроение".

"Люди не видят перспектив и уже не скрывают, что мечтают уехать. Одни - в Россию, другие – в Европу. Коррупция, националисты, украинизация — все это очень многих раздражает. Вот у нас уже нет русских детсадов, даже частных. Везде обязывают говорить на украинском", – якобы рассказала журналистке приятельница.

Напомним, что ранее Грановский разоблачил фейк о его "обеде" с главой ЦИК.

Также РБК-Украина сообщало, что перед выборами количество хакерских атак выросло в разы.

Ранее мы писали, что еврокомиссия призвала Google, Facebook и Twitter усилить борьбу с фейками.