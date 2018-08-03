"Сначала купи, потом рожай": в Запорожье у роженицы медработники требовали купить хозтовары по списку

Коллаж РБК-Украина

В списке были шариковые ручки, туалетная бумага, средство для мытья посуды и другое

В Запорожском родильном доме медсестры требовали у женщины, которая приехала рожать, канцтовары, туалетную бумагу и средство для мытья посуды. Об этом сообщила журналист Диана Давитян на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что ее подруга отправилась в роддом, так как подошел срок рождения ребенка, а ее там на входе встретили медсестры со списком "необходимых вещей".

"Шах и мат, Уляна Супрун! Запорожцы научат, как реформы проводить нужно! Например, прекрасные уроки кризис-менеджмента для девушки, которая без пяти минут родит — сначала купи цветные ручки для отделения, а потом рожай, сколько хочешь. Но пока справишься с квестом, то и родить перехочется чуть-чуть. Звонит сегодня подруга из роддома. Поехала она с утра довольная и счастливая улучшать демографическую ситуацию в стране. Но ей хватило буквально пяти минут, чтобы вся эйфория от одного из самых важных моментов в жизни разбилась о стену суровых реалий украинской медсистемы", - рассказала журналист.

Она сообщила, что подруга прибыла в роддом, так как у нее начали отходить воды и начинались схватки, а вместо того, чтобы проводить в палату, медсестры начали требовать принести все, что указано в списке.

"Представьте картину: заходит в роддом семейная пара, у обоих во взгляде ахтунг — врач сказал сегодня рожать, уже вроде бы и воды отходят, и низ живота побаливает, а малыша все нет. Ждут, что их хотя бы проведут в палату, а там дадут инструкцию, что делать и как дальше жить. Но вместо этого их окружили местные бабушки-санитарки с требованием принести срочно все товары из "списка". Он вообще-вообще чудесный! Прямо набор юной роженицы — три синие ручки, три красные ручки, бритвенный станок, средство для мытья посуды (с уточнением, что GALA), мусорные пакеты. Это нужды отделения, как написано в списке", - написала Давитян.

Скриншот фото (facebook.com/davityandiana)

Журналист рассказала, что ее подруга заплатила за роды официально 2 тысячи гривен и не понимает, почему покупка всяких мелочей вроде канцтоваров или туалетной бумаги, не входят в эту сумму.

"Все уговоры провести их в палату и осмотреть беременную там сводили к предложению сначала сбегать в магазин рядышком и купить ручки! Это при том, что официально за роды они заплатили 2 тыс. грн. Внимание вопрос: почему в эту сумму не входят такие мелочи, как туалетная бумага, бритва и красные ручки?", - возмутилась журналист.

Скриншот поста (facebook.com/davityandiana)

Кстати, мы недавно рассказывали о том, как Лилия Ребрик быстро вернула форму после родов.

А также о важности грудного вскармливания младенцев.

Видео: РБК-Украина