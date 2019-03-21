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Как собаку: в Виннице маршрутчик сбил школьника на "зебре" и даже не извинился

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 15:58
Как собаку: в Виннице маршрутчик сбил школьника на "зебре" и даже не извинился
ДТП в Виннице - маршрутчик сбил школьника на переходе (коллаж РБК-Украина)

ДТП в Виннице произошло из-за водителя, но у него даже не забрали права

ДТП в Виннице в микрорайоне "ДПЗ" произошло еще 31 января около 15:00 по улице Зулинского. 12-летний Даниил Бережнюк переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда на него наехал водитель маршрутки Mercedes Sprinter Павел Антонюк с пассажирами в салоне. Водитель до сих пор гуляет на свободе - у него даже не забрали права, сообщает издание "20 минут".

После удара мальчик отлетел за 30 метров. Даниил получил травмы средней тяжести: черепно-мозговую травму, вывих шейного позвонка и сотрясение головного мозга. Его родители возмущены тем, что следствие закрыло уголовное производство, а виновник дорожно-транспортного происшествия не понес заслуженного наказания, вместо этого он отделался штрафом за перевозку стоячих пассажиров (он вез 25 работников завода в салоне с 22-мя сидячими местами. - Ред.).

Как собаку: в Виннице маршрутчик сбил школьника на &quot;зебре&quot; и даже не извинился

ДТП в Виннице - маршрутчик сбил школьника на переходе (водитель и пострадавший мальчик, фото: vn.20minut.ua)

Родители школьника предполагают, что водитель дал взятку, чтобы не платить компенсацию за лечение мальчика. В полиции зафиксировали, что микроавтобус двигался со скоростью 40-50 километров в час. Однако камеры видеонаблюдения говорят об обратном, к тому же, на них видно, что водитель начал тормозить только после столкновения.

Водитель и дальше успешно работает, возит пассажиров. После ДТП он лишь однажды связался с родителями мальчика, спросив, что нужно, но потом исчез из поля зрения.

ДТП в Виннице - маршрутчик сбил школьника на переходе (видео: YouTube/20 минут)

"Сразу после ДТП, когда мне сказали, и я прибежала, мой ребенок был в скорой. Водитель подошел: "Вы мать? Не пишите заявление". На второй день он позвонил мне и спросил, что надо. Тогда мы еще сами ничего знали. "Я вам еще буду звонить, можно?" - сказал. И все на том. Тишина. Он больше не звонил ни разу, - говорит отец мальчика, Олег Бережнюк.

Он рассказывает, что водитель, ни в больницу к ребенку не наведался, ни просто по-человечески не поговорил, чтобы рассказать, как так произошло, и сказать "извините, я не заметил".

"Будто собаку сбил на дороге, - добавляет мама мальчика, Ольга. - Нам потом рассказали свидетели, что он сразу взялся за телефон и звонил кому-то проблему решать..."

Из-за аварии мальчик до сих пор проходит лечение. По словам родителей, семиклассник только на прошлой неделе смог вернулся к учебе. Параллельно он продолжает посещать врачей.

Как собаку: в Виннице маршрутчик сбил школьника на &quot;зебре&quot; и даже не извинился

ДТП в Виннице - маршрутчик сбил школьника на переходе (пострадавший Даниил Бережнюк, фото vn.20minut.ua)

Напомним, в деле о резонансном ДТП в Полтаве, в которой под колесами владелицы ресторанного бизнеса погиб 15-летний Олег Левченко, суд вынес решение оставить виновницу Наталью Саенко под ночным домашним арестом. Родители возмущены смягчением условий задержания и собираются подавать апелляцию.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье произошло ДТП, виновником которого мог стать заместитель начальника Главного управления НПУ области Константин Гребенюк, однако данных об этом инциденте в полицейских сводках нет. Это наводит на мысль, что дело пытаются замять.

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