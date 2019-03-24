ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Упал с лошади: погиб известный украинский артист

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 10:46
Упал с лошади: погиб известный украинский артист
Иллюстративное фото (УНИАН)

Скончался известный актер театра "Сечевые казаки"

В Запорожье на острове Хортица умер 50-летний Виктор Лейнерт, известный актер театра казацкого боя "Сечевые казаки". Об этом говорится на Instagram-странице "Сечевых казаков".

В субботу, 23 марта, Лейнерт ехал на лошади и по дороге ему стало плохо, после чего он упал с лошади на землю. На место инцидента приехала скорая помощь. Однако медикам спасти жизнь актера не удалось.

Упал с лошади: погиб известный украинский артист

Фото: instagram.com/sichovicozaks_

Коллеги и пользователи сети прокомментировали смерть Лейнерта.

"Соболезнуем утрате", - прокомментировал пользователь.

"Пусть земля будет пухом! Сочувствую", - написала aleksandra_shu_85.

"Очень скорбим за тобой брат. Царство небесное тебе", - прокомментировал vbykovchenka.

"Светлая память и соболезнования родным и близким!" - написал sobko_family.

"Это огромная потеря. Очень хороший человек", - отметили коллеги актера.

"Скучаю", - написал svydran.m.

"Светлая и вечная память казаку", - прокомментировал коллега.

"Не верю, что это произошло. Мои соболезнования", - написал danya_krauch.

Напомним, что умерла легендарная советская певица Валентина Дворянинова, которая исполнила известную колыбельную "Спят усталые игрушки". Певица ушла из жизни на 92-м году жизни.

Ранее сообщалось о том, что смерть Юлии Началовой может быть не трагической случайностью, а мистической закономерностью, поскольку Началова стала девятой участницей шоу "Последний герой", которая трагически умерла.

Мы также писали о том, что в России умер известный актер театра и кино Владимир Этуш. Ему было 96 лет.

Мы потеряли еще одного великого музыканта: умер известный рок-гитарист Многократный призер фестивалей: умер известный кинорежиссер
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь