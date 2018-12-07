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Сошла с ума: Чичерина снова опозорилась из-за Украины

STYLERЖизнь    07.12.2018 - 14:16
Сошла с ума: Чичерина снова опозорилась из-за Украины
Коллаж РБК-Украина

Пользователи социальной сети предположили, что певица употребляет наркотики

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая получила паспорт фейковой республики "ЛНР", снова опозорилась из-за Украины. Об этом написал на своей страницев Facebook журналист Денис Казанский.

Он опубликовал скриншот поста Юлии Чичериной в котором она попыталась высмеять способность украинцев участвовать в военных действиях.

"Украинцы никогда не умели воевать, у них нет ни одной победы за всю историю, только позорные поражения, предательство и садизм, они сразу сдаются и сдают своих товарищей, вместо них воюют неторопливые латышские биатлонистки, робкие грузинские легионы, гей-инструкторы из Америки, норвежцы со своим мухоморным чаем, наделяющим бесстрашием хуторян на время боя, стажеры из "игил", французы всех цветов, вот она разношерстная армия кровавого кондитера, а сами укропы в это время воюют с российскими посольствами, памятниками и церквями", - написала Чичерина.

Сошла с ума: Чичерина снова опозорилась из-за Украины

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Денис Казанский отметил, что это не единственный абсурдный пост российской певицы в интернете. Также в комментариях пользователи предположили, что Юлия Чичерина находится под воздействием тяжелых наркотических веществ.

"Может это стеб такой? Ну не нельзя ж такое всерьез писать?" - предположил Дмитрий Симанский. 

"Может ее заставляют и это ее итальянская забастовка, но нелепость такая, что на ее фоне Машка Захарова - Мадлен Олбрайт", - написал Сергей Марущенко. 

"Творческий человек даже с ума сходит творчески", - отметила Карина Бабенко. 

"Читаешь и сразу видно, что про мухоморовый чай человек знает не по наслышке", - предположил Борис Дудка.

Сошла с ума: Чичерина снова опозорилась из-за УкраиныСошла с ума: Чичерина снова опозорилась из-за УкраиныСошла с ума: Чичерина снова опозорилась из-за УкраиныСошла с ума: Чичерина снова опозорилась из-за Украины

Скриншот комментариев (facebook.com/den.kazansky)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Чичерина отличилась громким заявлением об Украине и назвала Одессу жемчужиной России. 

А также рассказывали о том, что Чичерину высмеяли за очередную оду Путину.

Видео: РБК-Украина

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