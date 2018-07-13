"Совсем обнаглели": в Запорожье появился билборд с убийцей главы ОУН

Фото: facebook.com/OleksaLebid

Пользователи соцсетей возмутились таким откровенным осквернением памяти главы ОУН

В Запорожье неизвестные вывесили на рекламном бигборде поздравления со 111-летием Павла Судоплатова – руководителя советской внешней разведки, что убил председателя ОУН Евгения Коновальца в 1938 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер Александр Лебедь.

Рекламный щит появился на выезде из Хортицкого района Запорожья.

Фото: facebook.com/OleksaLebid

"Запорожский областной совет, а скажите, борд с мордой агента КГБ Судоплатова, который убил лидера ОУН Коновальца и надписью "Борьба продолжается" - это нормально?" - возмутился Лебедь.

Скриншот поста (facebook.com/OleksaLebid)

В местном отделе СБУ прокомментировали этот возмутительный инцидент, передает radiosvoboda.org.

"Устанавливаются правовые основания размещения, устанавливаем, кто заказчик, чей бигборд. Проверка проводится. На ее основании будут приняты соответствующие меры", – сообщил представитель управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Пользователи соцсетей возмутились таким откровенным осквернением памяти украинского героя Коновальца.

Скриншот комментариев (facebook.com/OleksaLebid)

Как передает "Историческая правда", Павел Судоплатов (1907-1996) был одним из руководителей внешней разведки в органах ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ СССР. В органах держбепеки УССР – с 1925 года. С октябре 1933 года – сотрудник Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ СССР, где специализировался на борьбе против украинских националистов.

25 мая 1938 года по личному приказу Сталина Судоплатов убил руководителя ОУН Евгения Коновальца. Также руководил организацией убийства Льва Троцкого в августе 1940 года.

В годы Второй мировой войны – начальник 2-го отдела (впоследствии – 4-го управления НКВД, которое специализировалось по зафронтовой диверсионной работе. После войны возглавлял структуры, которые занимались диверсионной борьбой против стран НАТО.

В 1958-1968 годах отбывал заключение как соратник расстрелянного министра внутренних дел Лаврентия Берии. В 1992 году Главная военная прокуратура реабилитировала Судоплатова.

Евгений Коновалец был одним из организаторов создания легиона УСС в составе Австро-Венгерской армии во время Первой мировой войны.

В октябре-ноябре 1917 гг. Коновалец совместно с Романом Дашкевичем и другими членами ГСК сформировали Галицко-буковинский курень сечевых стрельцов, который вскоре превратился в одну из самых боеспособных частей Армии УНР.

В январе 1918. после проведения реорганизации Коновальца избрали командиром Куреня Сечевых Стрельцов. Коновалец отыграл важную роль в национально-освободительной борьбе 1917-1920-х годов.

Фото: Евгений Коновалец (uk.wikipedia.org)

В августе 1920 г. при непосредственном участии Коновальца создано Украинскую Военную Организацию (УВО).

20 июля 1921 г. Коновалец вернулся во Львов и возглавил Начальную Команду УВО.

С декабря 1922-го года был вынужден жить в эмиграции в Чехо-Словакии, Германии, Швейцарии и Италии.

В 1929 году Коновалец создает новую организацию ОУН, путем слияния нескольких старых, в том числе и УВО.

23 мая 1938 года был убит Павлом Судоплатовым, сотрудником НКВД-НКГБ СССР (до 1934 г. - ОГПУ), который вышел на Коновальца через "антисоветское подполье на Украине". Судоплатов передал в Роттердаме в кафе гостиницы "Атланта" взрывчатку, замаскированную под коробку конфет с украинским орнаментом как подарок "от друзей". После того, как коробка была перевернута в горизонтальное положение, она взорвалась. Похоронен Коновалец на кладбище Кросвейк в Роттердаме.

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