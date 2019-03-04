Совсем ребенок: стало известно имя героя, погибшего на Донбассе

Фото: коллаж РБК-Украина

В зоне ООС 4 марта погиб 19-летний украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный. В понедельник, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил утром в результате артиллерийского обстрела боевиками опорных пунктов ВСУ скончался военнослужащий Богдан Гаврилов. На странице в Facebook Иван Качмар уточнил что боец был родом из Калуша Ивано-Франковской области.

Воину 20 апреля исполнилось бы 20 лет.

Полковник Максим Праута из пресс-центра Минобороны выразил искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего героя.

"Совсем ребенок... Кто знал Богдана, то скажут, что был скромным простым парнем, хорошим спортсменом и хорошим человеком. Почему-то война забирает самых добрых..." - написал Качмар.

Скрин с Facebook-страницы Ивана Качмара

В комментариях к печальному сообщению пользователи сети выражают соболезнования родителям воина и благодарят их за то, что воспитали героя, ставшего на защиту Украины от оккупантов:

"Никогда не прощу! Богдан... 19-летний герой... он отдал свою жизнь за Родину, за нас с вами... Вечная память";

"Вечная слава герою!"

"Тяжело такое читать";

"Вечная память. Земля пухом. Покойся с миром. Слава герою! Большое спасибо за сына-воина родителям! Низкий поклон вам! Скорбим вместе с вами! Примите наши соболезнования!"

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, 24 февраля на Донбассе в районе проведения ООС во время артобстрела боевиков погиб 31-летний военнослужащий ВСУ Борис Борденюк. Воин был родом из села Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области.

Также мы писали о том, что 25 февраля оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий погиб, один получил ранения.

Напомним, 16 и 17 февраля на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ - старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко 1990 года рождения и боец ВСУ Виталий Нароженко из Николаевской области.