ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сожгли и закопали: под Киевом строители жестоко расправились с парнем (фото)

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 09:35
Сожгли и закопали: под Киевом строители жестоко расправились с парнем (фото)
Строители жестоко убили парня под Киевом (фото: коллаж РБК-Украина)

Парень поехал на работу в другую область и перестал выходить на связь

В Ирпене сотрудники полиции нашли труп молодого человека, который оказался уроженцем Житомирской области. Стало известно, что он поехал на заработки в Киевскую область и пропал неделю назад. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Родители парня заявили, что их сын Евгений работал на стройке в Ирпене и потом перестал выходить на связь. Полиция наведалась на место работы потерпевшего и пообщалась с его коллегами.

Сожгли и закопали: под Киевом строители жестоко расправились с парнем (фото)

Строители жестоко убили парня под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небытов)

Прораб и подсобник путались в показаниях и это вызвало подозрение у правоохранителей. Они более детально допросили строителей, и они признались, что убили парня, потому что тот якобы украл 600 долларов.

Сожгли и закопали: под Киевом строители жестоко расправились с парнем (фото)

Строители жестоко убили парня под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небытов)

Убийцы вывезли молодого человека в лес, там его подожгли и закопали в землю. В ходе следствия "украденные" деньги нашлись у прораба. Теперь убийцам грозит серьезное наказание.

Сожгли и закопали: под Киевом строители жестоко расправились с парнем (фото)

Строители жестоко убили парня под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небытов)

Напомним, что появились жуткие подробности убийства украинки в Берлине, тело которой было обнаружено в квартире, где она была домработницей. Полиция задержала работодателя девушки.

Ранее сообщалось о том, что стали известны новые детали зверского убийства 19-летней девушки под Днепром, которая вечером гуляла с другом, но домой так и не вернулась.

Был очень молод: при загадочных обстоятельствах умер чемпион Украины В Киеве неадекват с ножом ворвался в кафе и набросился на посетителей: детали инцидента (видео)
Новости Украины Киевская областьпреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь