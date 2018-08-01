"Спасибо, что наказали!": в столичном парке поймали извращенца

Иллюстративное фото (facebook.com dnpr.panorama.)

Местные жители самостоятельно наказали извращенца

В столичном парке на Дорогожичах горожане поймали извращенца и отлупили его прутом. Видео опубликовала Юлия Киндеева на своей странице в социальной сети Facebook.

Местные жители рассказывают, что этот извращенец околачивался в парке всю последнюю неделю и не давал покоя женщинам и детям. На него пожаловались в полицию, но и это не помогло решить проблему. Поэтому киевляне решили наказать извращенца самостоятельно.

Они изловили его во время того, как он снова вышел возле дорожки для прогулок и выставил свои интимные органы на обозрение. Двое мужчин зажали извращенца и отлупили его прутом по мягкому месту.

"Это существо было поймано в парке на Дорогожичах. Оно было не в состоянии удержать свою пи****ку в штанах, поэтому решило среди белого дня подро*ить на рядом гуляющих детей. Что ж, чувак, видимо, не знал, что в Киеве помимо таких же пи***ов, есть ещё и наши сознательные ребята", - написала на своей странице в Facebook Юля Киндеева.

Осторожно! 18+

Некоторые пользователи о подобном методе одобрительно, но нашлись и такие, кто встал на защиту извращенца, объяснив, что это больной человек и его нужно отправить в психиатрическую лечебницу.

"Его в психиатрическую лечебницу нужно отвезти, а не пороть. Люди, ну что ж вы делаете. Ну он больной, но вы-то здоровые", - написала пользовательница.

Скриншот комментариев (facebook.com/kiindi)

"Молодцы ребята. Боже, я и не знала, что такое творится. Каждый день гуляю с ребенком в этом парке. Вы морду эту покажите, чтобы люди знали", - написала Таня Синицына.

Скриншот комментариев (facebook.com/kiindi)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Коцюбинском по словам местных жителей появился маньяк.

А также о том, что две украинки попали в рабство.

Видео: РБК-Украина