Страховка важнее: девушка отрезала себе руку циркулярной пилой

Коллаж РБК-Украина

Женщина изувечила себя ради страховки

В Любляне (столица Словении) женщину обвинили в том, что та отрезала себе руку циркулярной пилой, поскольку хотела получить выплаты по страховому полису. Об этом информирует ВВС.

Как известно, родственники отвезли пострадавшую в больницу, заявив, что она покалечилась, обрезая ветки. После нанесенного ущерба женщина получила около 400 тысяч евро в качестве компенсации и ежемесячные выплаты в размере около 3000 евро.

Однако чиновники заявили, что родственники специально оставили дома отрезанную руку, а не привезли ее в лечебное учреждение, чтобы обеспечить постоянную инвалидность. Впрочем, врачам удалось вовремя привезти конечность и пришить ее.

Четыре члена семьи были задержаны, но потом двоих из них отпустили. Чуть позже 21-летнюю женщину и ее родственника приговорили к восьми годам заключения за мошенничество со страховкой.

Напомним, что родители-убийцы жестоко расправились с дочкой. Они растворили свою дочь в кислоте, чтобы скрыть ее смерть от других.

Мы сообщали, что под Одессой отец зверски расправился с дочерью. Конфликт между погибшей и ее родителями возник еще осенью 2018 года, когда дочь написала заявление в полицию на своего дядю, что было в их семье "не по понятиям".

Ранее мы рассказывали шокирующую историю украинки о жизни в плену убийцы. Людмила поделилась жуткими подробностями, о которых вспоминает с неподдельным страхом.