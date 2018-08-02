Странные развлечения: в оккупированной Горловке боевики стреляли в подростков

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Открыли стрельбу ради развлечения

На оккупированной территории Донбасса, в Горловке, боевики ради развлечения стреляли в толпу подростков. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, сообщают "Факты".

Как сообщил Дмитрий Гуцуляк, по информации Главного управления разведки оборонного ведомства, стрельба произошла в оккупированной Горловке.

Стрельбу открыли российские наемные военнослужащие. Они, ради развлечения, начали стрелять в общественном месте по группе молодежи. Несколько подростков получили огнестрельные ранения.

Кроме того, известно, что российское командование пытается скрыть данное происшествие, а расследование по факту стрельбы проводят представители так называемой "военной комендатуры".

Напомним, ранее мы рассказали о страшном произволе, который творится на оккупированных территориях.

На Донбассе в оккупированной террористами Макеевке посреди улицы два тела, завернутые в черные мешки, загрузили в грузовик. На вызов очевидцев местные "правоохранители" не отреагировали.

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Видео: РБК-Украина