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Комаровский рассказал об идеальном продукте для детей

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 19:03
Комаровский рассказал об идеальном продукте для детей
Комаровский рассказал о пользе кисломолочных продуктов для детей (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал о пользе кисломолочных продуктов для детей

Комаровский рассказал о пользе кисломолочных продуктов для детей и почему в Украине они настолько популярны. По его мнению, большинство мам выбирают такой тип продукта из-за удобства кормления. О том, действительно ли настолько полезны кисломолочные продукты Евгений Комаровский рассказал в своем блоге в YouTube.

Доктор отметил, что существуют народы, которые обходятся без употребления молочных и кисломолочных продуктов и живут нормально. Он также подчеркнул, что именно в Украине очень распространено кормление детей с раннего возраста таким видом продуктов.

"Продукты, особенно кисломолочные, устраивают детей практически идеально: это легко усваивается, это можно купить в огромном количестве вариантов, это полезные бактерии, стимулирующие пищеварение, это, в конце концов, – вкусно", - рассказывает Комаровский.

 

Комаровский рассказал о пользе кисломолочных продуктов для детей (иллюстративные фото: pixabay.com)

По мнению доктора, главная ценность молочных продуктов в том, что маме не приходится проводить множество часов на кухне.

"Есть готовый продукт прекрасного вкуса, безопасный, в удобной упаковке с довольно-таки длинным сроком хранения, который очень нравится детям и который практически идеален для ребенка любого возраста. С точки зрения удобства мамы – это страшно полезные продукты, которые просто укрепляют семью и повышают настроение у родителей. Поэтому, кисломолочное – это здорово", - считает доктор.

Комаровский рассказал о пользе кисломолочных продуктов для детей (видео: youtube.com)

Также Доктор Комаровский рассказал украинцам о том, какие негативные последствия может вызвать употребление гомеопатических препаратов. Он отметил, что гомеопатия относится к видам альтернативной медицины, которая появилась еще в 18-м веке.

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал, как быстро определить инфаркт. Он подчеркнул, какие симптомы могут указывать на то, что боли в сердце означают инфаркт и какие методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний существуют.

Мы также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал о том, можно ли давать детям шоколад. Шоколад действительно является для детей не самым полезным продуктом, так как в нем присутствуют оксалаты, которые в сочетании с кальцием образуют нерастворимое соединение.

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