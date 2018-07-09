Страшные кадры: в Николаеве трамвай переехал человека (видео)

Мужчина бросился под трамвай

В воскресенье, 8 июля, в Николаеве неизвестный мужчина бросился под трамвай и скончался на месте. Об этом сообщает корреспондент сайта города.

Транспорт двигался в сторону рынка "Колос", ехав с остановки "Южная". Когда трамвай пересекал улицу Южная, под колеса городского транспорта бросился мужчина.

Водитель пытался резко затормозить, но до так и не смог избежать жуткой трагедии. Трамвай переехал человека. От полученных травм тот погиб на месте.

Фото: дтп в Николаеве (www.0512.com.ua)

Личность погибшего устанавливается.

Видео: дтп в Николаеве (youtube.com/0512 Сайт города Николаева)

Напомним, чемпион Украины по мотокроссу трагически погиб под колесами внедорожника.

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