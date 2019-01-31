Заявляли об угрозах: подробности расправы над супругами в Николаеве

Коллаж РБК-Украина

Одессит общался со следователем накануне заседания суда

Житель города Одессы Михаил Белов, которого 30 января расстрелял в упор вместе с женой предприниматель Герасим Багирянц возле здания суда в Николаеве, незадолго до трагедии сообщил, что ему угрожали. Об этом пишет издание "Новости-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Сообщается, что ранее по заявлению Михаила Белова Ингульским (Ленинским) райотделом полиции было открыто уголовное производство по статье 382 УК Украины (Невыполнение судебного решения).

В ходе допросов, которые проводила следователь Пирогова по этому делу, Белов неоднократно заявлял об угрозах расправы в свой адрес от Герасима Багирянца. На данный момент неизвестно, были ли предприняты какие-либо меры по данному заявлению.

Также источник сообщил, что в день убийства Михаил Белов встречался со следователем. Он заехал в отдел до заседания суда. И он снова предупредил правоохранительные органы о том, что его хотят убить.

После суда Белов должен был приехать к следователю, но как известно – он был расстрелян в упор возле входа в Ленинский районный суд города Николаева. В момент убийства он вместе с женой стоял на улице и разговаривал со своим адвокатом.

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