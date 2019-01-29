Студентка замерзла насмерть: появилась новая важная информация

Коллаж РБК-Украина

Стало известно в подробностях, как проходила ночная поездка в автобусе

Пассажиры автобуса, в котором ехала студентка Ирина Дворецкая, которая замерзла насмерть в лесу в Житомирской области, рассказали о том, как девушка вела себя во время поездки. Об этом пишет BBC.

Водитель автобуса утверждает, что студентка была слегка "навеселе". Он отметил, что от нее исходил характерный запах алкоголя и была нетвердая походка. Однако контроллер автобуса Валентина, которая в ту ночь была на рейсе, рассказала, что не похоже, чтобы девушка была выпившая.

"Девушка зашла, я спросила, куда она едет. "В Олевск". - "24 гривны", - вспоминает диалог в автобусе Валентина.

По ее словам, девушка стояла в проходе к ней спиной и что-то искала в сумке.

"Где-то через километр или меньше водитель спросил у нее: "Девушка, что с оплатой?". "Я буду платить", - рассказала Валентина.

Она добавила, что ни она, ни водитель с девушкой больше не говорили. Во время поездки Дворецкая пыталась с кем-то связаться по телефону, но так как она ни с кем не говорила, то контроллер сделала вывод, что девушка не дозвонилась до абонента.

На остановке "Перга" автобус остановился. Там стояла машина, которая привезла к автобусу пассажиров. А Дворецкая просто вышла, когда двери открылись.

"Девушка выскользнула из автобуса, и все. Ни сказала ни слова, ни полслова", - рассказала Валентина.

Водитель в этот момент вышел из автобуса, чтобы помочь новым пассажирам поставить сумку в багажник. Он сообщил, что студентка в это время стояла позади автобуса и объяснил, что до Копища в автобусе находилось около 20 человек, но почти половина из них вышла на предыдущих остановках и на тот момент салон не был переполнен.

"У нее могло хватить смелости сесть в автобус, а не хватило смелости признаться, что у нее нет денег, попроситься", - добавила Валентина.

Она объяснила, что местные жители не всегда платят сразу при посадке, бывало даже такое, что, доехав до Олевска или Юрово, постоянные пассажиры могли пойти в банкомат, снять деньги и принести водителю.

"В том краю такие пассажиры, они могут рассчитываться в Олевске или в селе Юрово. Бывает, люди говорят, что в банкомате снимут и принесут. У кого нет денег, заходит и сразу говорит, просит подвезти", - сказала кондуктор. Она добавила, что девушка вышла по своей воле.

"Выйти - ее право, она зашла и по своей воле вышла", - отметила Валентина.

Полиция области допросила уже Валентину, а также водителя автобуса.

"Очень жаль, что так получилось, но я не спорил, и ее не выгонял, у нас вообще диалога никакого не было", - утверждает он.

Из всех пассажиров, которые в ту ночь были в автобусе, показания не смогли дать трое. Двое из них находятся за пределами области, еще один – за пределами Украины.

Девушка, которая сидела ближе всего к водителю, утверждает, что никакого конфликта не было.

На данный момент водитель и контроллер проходят по этому делу как свидетели. После того, как девушку нашли, полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

"Если будут установлены обстоятельства, которые будут указывать на то, что водитель оставил ее в опасности, тогда возможно привлечение к ответственности по статье 135 УК Украины за оставление в опасности", - объяснила пресс-секретарь Житомирской полиции Алла Ващенко.

А вот в компании-перевозчике, где работает водитель автобуса, о нем рассказали некоторые подробности. Директор компании Богдан Рысич сообщил, что водителя отстранили от работы еще 14 января, но 24 января он уже снова был на маршруте.

В компании он работает уже около 10 лет и за этот период было несколько неприятных эпизодов с его участием. В 2014 году он сбил 15-летнюю девочку на велосипеде.

"Было следствие, был суд, и водителя признали невиновным, поскольку он соблюдал правила движения и не мог среагировать. Девочка выехала из-за встречной машины, прямо под колеса", - рассказал Рысич.

Также известно еще об одном инциденте несколько лет назад. Водитель сбил на собственном автомобиле женщину. Однако признаков состава преступления обнаружено не было, и водитель не понес наказания.

Депутат Житомирского областного совета Елена Галагуза сообщила, что она против того, чтобы устраивали самосуд над водителем и просит, чтобы было проведено объективное расследование.

"Они будут говорить, что спали или ничего не видели, поскольку есть другая сторона - их люди будут обвинять, спрашивать, почему они не заплатили 25 гривен и не помогли этой девочке или хотя бы не возмутились", - считает местный активист Александр Игнатьев.

Он добавил, что это трагедия обнаружила и другую проблему – с транспортными перевозками.

"Если бы перевозчик не был монополистом, девушка бы не ехала в четыре утра и не оказалась бы ночью на зимней дороге. Была бы конкуренция, фирмы боролись бы за предоставление лучших услуг", - объяснил Игнатьев.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция озвучила новую версию в деле о замерзшей студентке.

А также рассказывали о том, что родители замерзшей девушки отчаялись и не верят, что водитель будет наказан.