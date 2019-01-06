Судмедэксперт назвал настоящую причину смерти Криса Кельми

Крис Кельми: instagram.com

Эксперт опроверг предварительный диагноз смерти от алкоголизма

Судмедэксперт, проводивший вскрытие композитора и певца Криса Кельми, который был обнаружен мертвым 1 января 2019 года, назвал настоящую причину смерти звезды. Согласно заключению специалиста, Кельми долгое время страдал от хронической болезни, и смерть наступила от естественных причин, а не от алкоголизма, как сообщали ранее. Комментарий судмедэксперта обнародовало российское издание "StarHit".

Сотрудник морга, проводивший вскрытие также констатировал проблемы с сердцем, но не они, по мнению специалиста, стали фатальными.

Крис Кельми в молодости (фото: instagram.com)

"Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы", – прокомментировали сотрудники морга.

Родственники музыканта сейчас занимаются организацией его похорон - при чем они никак не прийдут к согласию - устроить "грандиозные" похороны или попрощаться с Кельми в закрытом режиме.

Ранее журналистам стали известны подробности завещания Кельми, которое он составил незадолго до кончины.

Напомним, ранее мы писали о смерти гениального советского актера Ивана Бортника, звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" - медики назвали неожиданную причину смерти.

Кстати, недавно мир попрощался с известным аниматором Disney, создателем образов "Бэмби" и "Золушки".