Суперзаразный штамм коронавируса обнаружили в США в необычном месте: что известно

Новый штамм коронавируса, который отличается необычайной заразностью и распространяется легче, чем другие ранее идентифицированные штаммы, был обнаружен в США в одной из тюрем Мичигана. Речь идет о варианте вируса B.1.1.7, который впервые появился в Великобритании в сентябре прошлого года.

Заключенные и персонал тюрьмы штата на западе Мичигана теперь ежедневно проходят тестирование на коронавирус. Если результат экспресс-теста окажется положительным, будет проведен тест полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Этот режим тестирования также будет применяться к некоторым заключенным и персоналу Центра здоровья Дуэйн Уотерс в Джексоне и исправительного учреждения Макомба в городке Ленокс.

До того как вариант B.1.1.7 был обнаружен в Беллами-Крик, Департамент исправительных учреждений перевел нескольких заключенных, у которых был положительный результат теста на вирус, а также были сопутствующие заболевания, из тюрьмы в Ионии в Дуэйн-Уотерс и Макомб, "чтобы они могли получить доступ к соответствующей помощи, если они начнут испытывать более тяжелое состояние и симптомы".

Как объяснил президент исправительной организации штата Мичиган Байрон Осборн, новым вариантом коронавируса первым заразился сотрудник тюрьмы, у которого подтвердили штамм B.1.1.7 в понедельник.

"По сути, это худшие новости, которые мы могли получить. Тот факт, что он (вирус) попал внутрь, а затем дополнительная тревога и стресс, которые это вызвало у сотрудников и заключенных в этом учреждении", - сказал Осборн.

Сообщается, что за все время пандемии около 485 заключенных в Беллами-Крик дали положительный результат на COVID-19, и 98 из этих случаев являются активными инфекциями. Один заключенный умер. По информации Департамента исправительных учреждений, 101 сотрудник учреждения дал положительный результат на протяжении всей пандемии.

Представитель департамента Крис Гауц заявил, что пенитенциарным учреждениям поручено разработать план по изоляции заключенных, инфицированных вирусом, на их территории. В ведомстве также рассказали, что работают над предоставлением жилья сотрудникам на тот случай, если им придется изолироваться от членов семьи.

В настоящее время, как сказал Гауц, не планируют переводить заключенных с COVID-19 в жилые блоки, предназначенные для положительных случаев, в других учреждениях, потому что в случае с новым штаммом вируса это слишком рискованно.