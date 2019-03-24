Супрун развеяла мифы о страшной болезни

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Ульяна Супрун подробно рассказала о серьезной болезни

Ульяна Супрун в всемирный день борьбы против туберкулеза, 24 марта, рассказала о самых популярных мифах, связанных с этой болезнью. Вера в ложные данные - одна из причин распространения болезни. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, вот наиболее распространенные мифы о туберкулезе.

Миф 1. Туберкулезом можно заболеть, если используешь предметы быта, или другие вещи больного. Кроме того, если употребляешь пищу, которую приготовил или продавал больной, или через общую посуду.

На самом деле: таким образом заразиться туберкулезом нельзя. Болезнь передается воздушно-капельным путем при длительном пребывания в закрытом помещении вместе с больным туберкулезом, который кашляет и не лечится.

Миф 2. Чтобы не заразиться, необходимо чаще мыть руки и убирать в местах пребывания большого количества людей. При этом нужно использовать дезинфицирующие растворы.

На самом деле: мыть руки и убирать необходимо для предотвращения большого количества болезней, но так от страшной болезни себя не защитишь. Единственный способ снизить риск заболевания - это регулярно проветривать помещение. В больницах, где больные туберкулезом проходят лечение еще используется ультрафиолетовое облучение воздуха.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Миф 3. Туберкулезом болеть стыдно, поскольку это болезнь людей, которые ведут неправильный образ жизни.

На самом деле: при определенных условиях риск заболеть туберкулезом увеличивается. Туберкулезом чаще всего болеют бездомные, люди, которые живут за чертой бедности, заключенные. Риск присоединения туберкулеза повышают ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет и аутоиммунные заболевания. Риску также подвержены люди, которые перенесли трансплантацию органов или костного мозга. Долгий близкий контакт с больным, который не лечится, также опасен.

Миф 4. В Советском Союзе туберкулез был под контролем, поскольку все люди были обязаны делать флюорографию. Проблемы с туберкулезом в Украине являются результатом разрушения диспансерной системы СССР.

На самом деле: сейчас заболеваемость туберкулезом в Украине находится на уровне 80-х годов прошлого века и в 2-3 раза меньше показателей за последние 60-70 лет. Другое дело, что из-за неконтролируемого применения антибиотиков в те времена, Украина сейчас страдает от распространения устойчивых к лечению форм болезни.

Сплошное флюорографическое (или правильнее - радиологическое) обследование грудной клетки не самый эффективный способ выявления ни туберкулеза, ни других заболеваний вследствие малой чувствительности и неспособности выявления причины изменений в легких.

Сейчас существуют надежные и быстрые методы лабораторной и радиологической диагностики. При этом все они доступны в Украине.

Миф 5. Человек, который лечится или лечился от туберкулеза представляет собой большую опасность для окружающих.

На самом деле: опасность представляет только тот человек, который болеет туберкулезом легких, кашляет и не проходит лечение. Через несколько недель после начала лечения, такой человек не может никого заразить, даже если в ее анализах еще остается возбудитель. Единственное условие - ежедневный прием лекарств.

Миф 6. Туберкулезом можно заразиться в общественном месте.

На самом деле: туберкулез не так быстро передается, как другие инфекции. Обычно заражению подвержены люди, которые проводят с больным длительное время: около восьми часов ежедневно в течение трех месяцев до начала лечения.

Фото: pixabay.com

Миф 7. Туберкулез лучше лечить в стационаре: там можно изолировать пациента, кроме того, в уколах лекарства лучше усваиваются.

На самом деле: самое лучшее лечение туберкулеза - это ежедневный прием лекарств под контролем медработника пациентом, который находится дома. В зависимости от состояния пациента или он сам может приходить в лечебное учреждение, или ему приносят лекарства. Но есть случаи, когда пациенты нуждаются в стационарном лечении.

Почти все противотуберкулезные лекарства лучше принимать в таблетках, при необходимости инъекции можно сделать в пункте амбулаторного лечения. Лечение туберкулеза занимает длительное время и требует от 6 до 20 месяцев.

Миф 8. Если человек заболел туберкулезом - это навсегда.

На самом деле: в большинстве случаев даже тяжелые случаи туберкулеза хорошо лечатся. Но, если человек принимает лекарства с перерывами, или вообще отказывается от лечения заблаговременно, возбудитель становится устойчивым к действию лекарств.

Миф 9. Лечение туберкулеза имеет побочные эффекты. Лучше лечиться народными методами.

На самом деле: лечение может привести к побочным реакциям, которые могут потребовать лечения, но по тяжести они не могут быть сопоставимы с туберкулезом. Единственное, что сделало туберкулез излечимой болезнью - это антибактериальные лекарства.

Миф 10. Вакцинация против туберкулеза плохо переносится - место инъекции долго не заживает. Зачем нужна вакцинация, если вакцинированы люди все равно болеют.

На самом деле: осложнения от вакцинации против туберкулеза, которые не требуют лечения, случаются меньше, чем в 1% случаев. Нагноение и образование корочки, которая немного кровоточит - нормальная реакция организма. Она может длиться до 6 месяцев и обеспечивает образование прочного иммунитета.

Вакцинация не может полностью защитить от заражения и заболевания, а только снижает риск.

Напомним, что Супрун рассказала о туберкулезе в Украине и методах борьбы с болезнью.

Ранее сообщалось о том, что Супрун заявила, что она сильно злится, когда встречает реакцию украинцев, которые хотят покинуть страну, если на выборы выиграет определенный кандидат.