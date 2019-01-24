ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Светлая память: умерла самая старшая украинка - монахиня Иоанна

STYLERЖизнь    24.01.2019 - 15:57
Светлая память: умерла самая старшая украинка - монахиня Иоанна
Коллаж РБК-Украина

Она 18 лет провела в ссылках за любовь к Украине

Сегодня, 24 января, в возрасте 107 лет ушла из жизни самая старая женщина Украины - уроженка Буковины Мария Мороз (схимонахиня Иоанна). Матушка была обительницей Женского монастыря Афонской иконы Божьей Матери в урочище Кипячее в Житомирской области, который еще называют "женским Афоном".

Об этом сообщил украинский поэт, автор-исполнитель песенной поэзии Роман Лилея.

Мария пережила две Мировые войны, Голодомор и 18 лет была в ссылке за любовь к Украине.

 

Фото: facebook.com

Напомним, В больницы Запорожья, не выходя из комы, умер известный украинский волонтер, 25-летний Антон Горбенко, который страдал от онкологического заболевания.

Ранее мы также сообщали о том, что ушел из жизни известный баскетболист, 47-летний Александр Окунский, который последние годы боролся со страшной болезнью.

Мы также писали о том, что боец батальона спецназначения "Донбасс" Сергей Садовский (Китаец) умер из-за проблем с сердцем.

Влогер совершила суицид после неудачной пластической операции "Человек с большой буквы": умер известный украинский журналист и поэт
Новости Украины смерть
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь