Светлая память: умерла самая старшая украинка - монахиня Иоанна

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Она 18 лет провела в ссылках за любовь к Украине

Сегодня, 24 января, в возрасте 107 лет ушла из жизни самая старая женщина Украины - уроженка Буковины Мария Мороз (схимонахиня Иоанна). Матушка была обительницей Женского монастыря Афонской иконы Божьей Матери в урочище Кипячее в Житомирской области, который еще называют "женским Афоном".

Об этом сообщил украинский поэт, автор-исполнитель песенной поэзии Роман Лилея.

Мария пережила две Мировые войны, Голодомор и 18 лет была в ссылке за любовь к Украине.

Фото: facebook.com

Напомним, В больницы Запорожья, не выходя из комы, умер известный украинский волонтер, 25-летний Антон Горбенко, который страдал от онкологического заболевания.

Ранее мы также сообщали о том, что ушел из жизни известный баскетболист, 47-летний Александр Окунский, который последние годы боролся со страшной болезнью.

Мы также писали о том, что боец батальона спецназначения "Донбасс" Сергей Садовский (Китаец) умер из-за проблем с сердцем.