"Так еще и бляхер": в сети появилось фото авто очередного "героя парковки"

Пользователи сети бурно обсуждают неправильно припаркованную машину
На Осокорках жители одной из улиц "отомстили" водителю автомобиля Audi, который неправильно припарковался, создав сложности в передвижении пешеходов. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Осокорки. Жители дома по улице Григория Ващенко намекнули владельцу внедорожника Audi (#DGC077 Lt), что он немножко неправильно припарковался, полностью закрыв проход по тротуару", - написано в публикации.
Фото: машина неправильно припарковалась на Осокорках (facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи уже активно обсуждают поступок очередного "героя парковки".
"Так, а что это он филонит и не возле Рады? Или такую бляху стремно гнать?" - написал один из пользователей.
"Х**насе, кто-то под пакеты уже тачку подкладывает, это чтобы не разорвались и когда мусорщики приедут, чтобы не нагибались за ними", - прокомментировал другой.
"То он ее бросил и побежал с властью барыг бороться", - сказано в еще одном комментарии.
"Просто кто-то выкинул мусор: три пакета, машину",
"Так судя по номерам, это где-то в Европе",
"Так еще и бляхер",
"Машину купил, мозги не купил", - прокомментировали пользователи сети.
Скриншоты комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, в Киеве заметили очередного водителя, который припарковал свою "Газель", перегородив при этом практически полностью проход на станцию метрополитена "Героев Днепра".
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