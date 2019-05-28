Тело сожгли, кости выбросили: под Житомиром горе-родители жестоко убили ребенка

Убийство ребенка под Житомиром (фото: коллаж РБК-Украина)

Родители-изверги убили своего ребенка и избавились от тела

Убийство ребенка произошло в одном из сел Овручского района Житомирской области. Родители убили свою пятилетнюю дочь, сожгли ее тело, а кости выбросили в реку. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Когда полиция приехала в дом горе-родителей, то они сначала хотели выдать своего трехлетнего сына за дочь, которой больше нет. 41-летняя мать вынесла из дома ребенка, одетого в девчачью одежду. Но правоохранители предложили женщине показать всех троих детей. В итоге семья созналась в страшном убийстве, которое они совершили около 8 месяцев назад.

Убийство ребенка под Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

Полиция выяснила, что в доме произошел семейный конфликт, в ходе которого девочка получила от своего отца смертельные травмы. Чтобы скрыть убийство, родители решили сжечь тело ребенка, а кости выбросить в реку.

В данный момент родители девочки задержаны. Продолжается досудебное расследование. В Украине умышленное убийство ребенка карается лишением свободы от 10 до 15 лет.

Убийство ребенка под Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

Стоит отметить, что об этом семье местная полиция знает еще с 2009 года. Тогда из-за алкогольной зависимости и невыполнение родительских обязанностей женщина была лишена прав на двух своих сыновей.

В 2013 году у женщины и ее 50-летнего сожителя появилась дочь. При этом через год малышка была госпитализирована в больницу, без сопровождения матери, поскольку она отказалась.

Убийство ребенка под Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

С 2015 по апрель 2018 года девочка проживала в приемной семье. Все это время проходили суды и активисты требовали, чтобы ребенка вернули биологическим родителям. И девочку все-таки вернули в семью, только позаботится о ребенка они, в сожалению, так и не смогли.

Убийство ребенка под Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

В полиции также подчеркнули, что в течение пребывания девочки у своих родителей органы опеки хотели проверить условия ее проживания, но их не пускали в дом. Кроме того, суд отменил административные материалы по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, которые составили правоохранители.

Убийство ребенка под Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

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